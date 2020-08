"D'1 b0out à l'autre", en passant par les 10 chefs-lieux !

" D’1 b0ut à l’autre ", c’est un tour qui traverse la Belgique du Sud au Nord. Le chiffre 10 représente les 10 chefs-lieux du royaume par lesquels Guillaume Swings et Isidore Ponsar, 2 jeunes Arlonais âgés de 16 ans, passeront.

Le projet :

" D’1 b0ut à l’autre ", c’est :



• 2 amis engagés dans un projet humanitaire

• Une récolte de fond pour une œuvre caritative et la construction d’une école à Dakar

• Un projet en commun avec JUDDU

• Une expérience inoubliable

• 5 jours de voyages à travers la Belgique et ses 10 chefs-lieux

• 766Km de vélo



" D’1 b0ut à l’autre " est donc un voyage à vélo qui débutera à Arlon ce dimanche 23 août 2020 et s’achèvera à Knokke 5 jours plus tard. Guillaume et Isidore passeront par les 10 chefs-lieux de Belgique et relierons les 2 extrémités de ce beau pays avec un total de 766Km !

Ce trajet est à la fois sportif et symbolique : " L’union fait la force ", c’est ce que les 2 amis souhaitent démontrer en reliant les 10 chefs-lieux de leur pays.

Qui sont Guillaume et Isidore ?

Isidore Ponsar et Guillaume Swings sont deux arlonais âges de 16 ans, terminant leur 4ième secondaire à l’ISMA (Institut Sainte-Marie à Arlon). Ils sont également membres des mouvements de jeunesse et de clubs sportifs arlonais. Toujours une ardeur d’avance, leurs têtes sont remplies de projets et celui-ci leur tient particulièrement à cœur.



Genèse du projet



L’idée d’un tour en vélo à travers la Belgique a germé l’été dernier lorsqu'ils ont commencé à faire du vélo de route. Ils ont alors décidé de relier l' Ardenne à la Côte Belge. Ils ont ensuite ajouté une difficulté à ce défi, à savoir, celle de passer par les 10 chefs-lieux de la Belgique. Ainsi, en plus de parcourir la plus longue traversée de Belgique, ils relieront ses 10 chefs-lieux et sa capitale.



Ils ont commencé à penser à ce projet l’été dernier, avant de le concrétiser récemment. Ils ont profité du confinement pour s'entraîner et ont parcouru ensemble 2000 Km en vélo.



4. Objectifs de ce projet ?



L’objectif était avant tout sportif et ludique, mais pour donner plus de sens à ce périple, ils souhaitaient " unir leurs forces " à une œuvre caritative.

Ils souhaitaient aider une école en Afrique. Grâce à des amis, ils ont découvert l’association arlonaise " JUDDU " qui parraine des enfants déscolarisées des bidonvilles de Dakar afin de leur donner la possibilité de suivre un cursus scolaire.



Guillaume et Isidore ont rencontré les représentants de cette association pour évoquer leur projet et voir comment ils pouvaient les aider. Ils ont été touchés par ce témoignage et ont immédiatement su que c’était l’association qu'ils cherchaient. C’est une association très familiale basée sur la confiance et la transparence à travers laquelle les 2 amis pourront voir précisément les projets réalisés grâce à leurs dons.



Le but de leur périple sera donc de récolter des fonds pour financer une école de devoirs à Pikine, un bidonville de la banlieue de Dakar au Sénégal tout en visitant la Belgique à vélo.

Présentation de JUDDU

" JUDDU " signifie " naissance " en Wolof, une des langues du Sénégal ; cela représente la naissance d'un lien.



Cela fait maintenant 30 ans que quatre jeunes ont décidé de réveiller les consciences et de créer un lien entre belges, luxembourgeois et sénégalais. Ainsi depuis 1989, l'ASBL JUDDU œuvre pour :



• donner à des enfants motivés et demandeurs, issus de familles défavorisées, la chance d'ouvrir leur esprit au monde

• donner à ces enfants le moyen d'acquérir les armes que sont la lecture et l'écriture mais aussi une bonne formation.



Grâce à un système de parrainage, l'association finance aujourd'hui la scolarité et le suivi pédagogique de 104 enfants défavorisés de Pikine (banlieue de Dakar).



Si vous souhaitez en savoir plus sur cette association, vous pouvez consulter leur site internet (www.juddu.org), ainsi que leur page facebook (www.facebook.com/pg/judduasbl/about/)





Si vous voulez plus d’informations, veuillez envoyer un mail à l'adresse de Guillaume (guillaumeswings@gmail.com) et Isidore (isidore.ponsar@gmail.com). Les 2 Arlonais vous enverront ensuite des témoignages de personnes aidées par Juddu et une présentation afin d’en savoir plus sur Juddu.

Si vous souhaitez suivre leur voyage en direct, rendez-vous sur leur page instagram et facebook où des photos, infos,… seront publiées avant, pendant et après le voyage. Ils espèrent que vous serez nombreux à les suivre et à les encourager.



Comment les aider ?



Rien de plus simple, Ils ont ouvert le compte suivant pour ce projet sur lequel ils récoltent vos dons :



BE06 0636 8968 8122

Une cagnotte est également en ligne sur Facebook : https://www.leetchi.com/c/d1-b0ut-a-lautre



Tout autre aide est la bienvenue, Guillaume et Isidore sont à la recherche de sponsors afin de financer le matériel pour ce périple : sacoches pour vélos, GPS, tenue à l’effigie du projet, logement sur la route, …

Plus d'infos également sur www.d1bout-alautre.be

(Ré)écoutez l'interview de Guillaume Swings au micro de Philippe Lorain :