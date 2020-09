Cycle sur la "Santé environnementale" à Arlon et Bastogne - Luxembourg Matin - 18/09/2020 Ce vendredi 18 septembre 2020 à 7h20, Caroline Piron des Mutualités Libérales du Luxembourg était l'invitée de Philippe Lorain, et ce, dans le cadre des activités à venir sur le thème « Santé et Environnement » via plusieurs conférences très intéressantes dont celle du 29 septembre du Professeur Alfred Bernard, prof à l'UCLouvain qui vous entretiendra sur nos poisons du quotidien.