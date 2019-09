Cuest Art 2019 : l'art accessible à tous en Gaume

La ville d’Art en éveil… Virton, la ville et son image, neuvième voyage dans l’Art.

Cuest’Art, LA manifestation artistique en Gaume où œuvres d’artistes côtoient galeries, espaces publics, espaces privés, lieux de patrimoine ou encore endroits insolites.

Depuis neuf ans d’existence, Cuest’Art a pris de l’ampleur au niveau artistique et a acquis une reconnaissance. L’événement contribue pleinement à singulariser l’image de Virton, crée une cohésion culturelle et sociale, en plus d’une belle dynamique profitable à tous.

Cette année, pour aller de l’avant, le concept évolue et innove.

D’un côté, décentralisation d’une partie des expositions. Pour la première fois, des expositions seront présentées dans les villages de l’entité : Saint-Mard, Ruette, Ethe, Gomery…

D’autre part, pour permettre à chacun d’être actif dans le projet et de pouvoir y participer, le projet Cuest’Art Hors Cadre sera lancé parallèlement à la partie officielle.

Il s’agit d’artistes hors sélection qui exposeront en centre-ville, dans des commerces, galeries, chez des particuliers, par lesquels ils sont directement invités. Des boutiques d’art éphémères prendront également place dans des cellules vides du centre – ville.

Objectifs de la manifestation :

À moyen terme, un vaste et ambitieux projet se dévoile derrière cette organisation. Depuis toujours, il existe à Virton un engouement pour l’art et les artistes. La preuve, deux nouvelles galeries ont ouvert leurs portes cet été (Galerie Léto et Galerie pour la caricature de presse).

L’idée est d’utiliser cet intérêt par la mise en valeur du patrimoine culturel et historique, pour mettre en lumière l’image que mérite la ville de Virton. Beaucoup d’éléments donnent à Virton un potentiel de ville d’art et d’artistes. Et la culture est vue comme un outil de développement territorial dans le cadre du vaste programme de rénovation urbaine qui se développe depuis quelques années.

L’accès aux lieux est totalement libre et le catalogue accompagné du plan du parcours est accessible à un prix très démocratique (3 €).

Les artistes :

Ils sont 40, issus d’horizons très différents. Certains sont autodidactes, d’autres professionnels formés dans des académies ou chez des artistes renommés, d’autres encore vivent l’art comme une passion.

Ils sont belges ou étrangers (France, Luxembourg,…). Ils travaillent des disciplines aussi différentes que la peinture, la gravure, le fusain, la photographie, l’aquarelle, la création textile, la bijouterie, la sculpture, la céramique, le design ou encore des installations.

