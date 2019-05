Cracs : le Festival des Youtubers à Arlon

Ce samedi 11 mai à Arlon dans les locaux d’Hénallux, Infor Jeunes Luxembourg organisera le 3ème festival des YouTubers en province de Luxembourg.

Cet événement s’inscrit dans un objectif d’éducation aux médias et plus précisément dans le développement de l’esprit critique et de l’ouverture d’esprit à la culture numérique. Que vous soyez passionné de vidéo ou pas, ce forum s’adresse à tous ! Dans une société où l’on consomme de l’information de manière frénétique, faites une pause le temps d’une journée. CRACS (abréviation de Citoyen Responsable Actif Critique et Solidaire), c’est un moment destiné à la découverte, à la réflexion et au partage d’idées. Culture, Écologie, Jeux Vidéo, Réseaux Sociaux... De nombreux sujets y sont abordés par le biais de conférences, d’ateliers et d’animations diverses.

CRACS, c’est aussi des rencontres avec des vidéastes passionnés et passionnants !

Astronogeek : Arnaud Thiry, alias Astronogeek est originaire de Sarrebourg. Il nous parle d’astronomie de façon ludique et passionnante ! Et avec plus de 450.000 abonnés et 43 millions de vues, on peut dire que ça marche !

Un créatif : Sur sa chaîne, ce liégeois dévoile avec cynisme les grandes stratégies marketing et méthodes de communication les plus secrètes afin d’imposer une transparence totale entre les marques et vous, les consommateurs. L’objectif ? Vous permettre de consommer de manière plus consciente, tout en vous tapant des bonnes barres de rire. Il vient récemment de passer la barre des 100.000 abonnés !

Félicien Bogaerts : Journaliste à la RTBF, notre collègue de Classic 21 et de La Trois Télé est la personnalité belge du moment en matière d’écologie. Il est notamment l’un des initiateurs de la marche pour le climat du 2 décembre dernier. Il anime deux projets sur YouTube : le biais vert et le J-Terre.

Et plein d’autres YouTubers qui seront là, en toute simplicité pour discuter avec vous.



8 tables rondes seront proposées où vous pourrez débattre avec eux de sujets tels que :



Le réchauffement climatique et de ses conséquences, l’influence des algorithmes sur notre mode de vie, ou encore notre relation aux réseaux sociaux.



11 ateliers (sur inscription uniquement) où vous pourrez :



 vous former au montage, à l’enregistrement sonore... ;

 apprendre comment lancer une chaîne à succès ;

 apprendre comment monter un PC Gamer ;

 créer le costume d’un personnage avec des vêtements de récup;

 et bien d’autres choses…

 Et c’est aussi de nombreuses animations avec :

 du rétro gaming ;

 un concours pour remporter un jeu toutes les heures ;

 du streaming sur Twitch ;

 de l’initiation à la programmation de robotique avec Curieux de Sciences

 ...



Et on garde le meilleur pour la fin : C’EST GRATUIT !



Retrouvez l’entièreté du programme sur : www.cracs.be

Ce vendredi vers 7h20, Philippe Lorain a passé un coup de fil en direct à Thomas Stévenart, Chargé de projet chez Infor Jeunes Luxembourg :