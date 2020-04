Covid-19 : report des fêtes laïques de la jeunesse

Ce mois d’avril devait laisser un souvenir précieux aux enfants de 6ème primaire inscrits à la fête laïque de la jeunesse. Malheureusement, avec la crise sanitaire liée au Covid-19, le CAL/Luxembourg (Centre d'Action Laïque) a dû mettre fin aux rencontres préparatoires et annuler les fêtes laïques de cette année.

Chaque année, avril sonne la fin des rencontres préparatoires pour les enfants inscrits à la fête laïque de leur région. C’est le grand moment, où sur scène, ils présentent le spectacle qu’ils ont préparé ensemble, pendant plusieurs semaines, à leur famille et à leurs proches. Ensuite, ils se retrouvent en famille pour fêter comme il se doit leur passage de l’enfance à l’adolescence.

Cette année, avec les mesures gouvernementales liées à la lutte contre le Covid-19, les rencontres préparatoires à la fête laïque ont été suspendues par le CAL/Luxembourg. Les spectacles, rassemblant une assistance nombreuse, composée de familles et de générations différentes, ont également été annulés.

Garder le lien en temps de confinement

Face à ces annulations, le CAL/Luxembourg a proposé aux enfants inscrits cette année de faire leur fête laïque en 2021. Pour maintenir le lien entre les enfants qui ont répondu positivement à sa proposition, l’équipe du CAL/Luxembourg va leur proposer des rencontres virtuelles, ponctuelles, à l’aide des outils numériques à la disposition de toutes et tous. L’occasion pour les enfants de se revoir, à distance, et de garder le contact entre eux.

Des fêtes laïques en 2021 encore plus riches de sens

L’heure est aussi à la préparation des prochaines fêtes laïques qui seront encore plus belles ! En effet, les enfants inscrits en 2020 et ceux inscrits pour 2021 prépareront ensemble le spectacle en expérimentant la solidarité, le vivre ensemble, la confiance en soi,… les anciens partageant aux plus jeunes leur expérience liée à leur entrée en secondaire. Une occasion de rencontrer d’autres jeunes et de nouer de nouvelles amitiés !

Les inscriptions pour 2021 sont ouvertes !

Pour les enfants qui entreront en 6ème primaire en septembre, le CAL/Luxembourg ouvre les inscriptions dès maintenant ! L’objectif est de commencer les rencontres préparatoires dès le mois de septembre, si les mesures le permettent, afin de créer des liens entre les deux groupes d’enfants et de préparer, petit à petit, le spectacle qu’ils présenteront à leur famille et à leurs proches au printemps 2021.

Pour rappel, les fêtes laïques sont entièrement gratuites, accessibles à tout enfant inscrit en 6ème primaire qui souhaite marquer son passage de l’enfance à l’adolescence et prononcer, sur scène, son souhait pour un monde meilleur.

Informations et inscriptions auprès du CAL/Luxembourg au 061/22 50 60, courrier@cal-luxembourg.be et en ligne via le site www.calluxembourg.be