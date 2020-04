Cours de sports virtuels depuis Libramont

Alison Lefèvre partage sa vie entre plusieurs régions mais est actuellement en confinement à Libramont. Agée de 27 ans, son leitmotiv a toujours été de faire bouger les gens et de les motiver à prendre soin d'eux, aussi bien physiquement que mentalement.



Selon Alison Lefèvre, coache sportive depuis 5 ans : "Le confinement est un moment optimal pour prendre soin de soi".

Ayant remarqué que la tendance était plutôt basée sur les journées "canapé" et les "E-Apéros", c'est tout naturellement qu'elle a décidé de proposer ses services gratuitement, afin de motiver les personnes à prendre soin d'elles.

La jeune femme donne ainsi depuis 5 semaines des cours de sports variés, et ce, gratuitement via vidéoconférence, dans le but d'aider les gens à se bouger tout en restant chez eux.

Un programme de sport facile à faire à la maison

L'année dernière, Alison a lancé son programme de sport à faire chez soi : "10 semaines pour être fit & healthy"; un programme qu'elle a mis deux ans à développer avec des techniques de sports apprises lors de sa carrière de danseuse professionnelle, ainsi qu'au cours des nombreuses formations qu'elle a faites en Europe ou en Chine.

"J'apporte beaucoup de contenus gratuits sur mes réseaux sociaux comme des conseils, des vidéos d'exercices à faire chez soi, des recettes, etc.", tient-elle à préciser

Tout ce qu'il faut, c'est un tapis et un peu de motivation

Afin que ses cours soient accessibles à tous, Alison base tous ses exercices sur le poids du corps et du matériel que tout le monde possède à la maison. Ainsi, pas besoin d'aller chercher des poids, des élastiques ou d'autres accessoires. Tout peut se faire avec un simple tapis.

Alison a également créé un groupe d'entraide sur Facebook afin que toutes les personnes désirant se maintenir en forme, puissent s'échanger des conseils, des petits mots de soutien et ainsi s'encourager les uns les autres.

Le public d'Alison est majoritairement féminin et s'agrandit de plus en plus chaque semaine.

"Aujourd'hui, j'ai au total une cinquantaine de personnes ayant participé à mes cours virtuels", précise la jeune femme dynamique, avant d'ajouter :

"Avec une rotation pour chaque cours donc cela m'en fait entre 15 et 20 à chaque cours."

Enfin, sachez qu'Alison Lefèvre a publié un livre sur internet (ebook) dans lequel vous pouvez retrouvez l'ensemble de son programme de remise en forme, sport et nutrition.

Philippe Lorain a joint Alison Lefèvre par téléphone :