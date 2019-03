Corrida "La Costumée" ce samedi à Vaux-sur-Sûre

Nouveau concept pour cet événement destiné aux joggeurs, marcheurs et vététistes « fous » : une corrida de 5 et de 10 km, une marche de 5 km et 3 parcours VTT de 15, 22 et 27 km.

La corrida "La Costumée" se déroulera ce samedi 23 mars à la salle "Le Bar à Thym" à Vaux-sur-Sûre. Nouveau concept pour cet événement destiné aux joggeurs, marcheurs et vététistes : une corrida de 5 et de 10 km (départ à 19h), une marche de 5 km et 3 parcours VTT de 15, 22 et 27 km (départ à 18h30). Inscription dès 17h30.

Détails pratiques :

Soirée festive, déguisement conseillé, en la salle "Le Bar à Thym" et sous chapiteau chauffé

A partir de 19h00 : souper tartiflette et ses accompagnements

Prix : 10€

Réservation au 0478/47.36.49 ou 0499/11.26.30

A 21h30 : concert gratuit avec le groupe cover "Six No More"

un ticket boisson offert au sportif déguisé????

Infos complémentaires sur la page facebook "Corrida La Costumée" ainsi que sur site internet

Didier Daniels, cheville ouvrière de l'événement, était l'invité en direct de Philippe Lorain ce lundi matin :