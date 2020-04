Coronavirus : Marché temporaire de produits du terroir autorisé à Thiaumont (Attert)

Suite à la suppression des marchés et manifestations auxquels participe l'entreprise "Barnichèvre" situé à Barnich (Arlon), son responsable, Sébastien Zenner, a sollicité l'autorisation exceptionnelle d'organiser un marché temporaire de produits de terroir à Thiaumont, village de la commune d'Attert.

"L'accord donné, avec des consignes en rapport avec le COVID-19, par le Bourgmestre Josy ARENS, cela nous permet de conserver la tête hors de l'eau : nos animaux doivent être nourris et traits à Barnich et Clairefontaine, les travaux de préparation des pâtures et des cultures doivent être faits, les factures doivent être payées et notre production doit être écoulée.", précise Sébastien Zenner.

Grâce à la clientèle venant de Lottert-Tattert-Thiaumont, mais aussi grâce au bouche à oreille et aux réseaux sociaux, les villages alentours ont suivi et ont soutenu Barnichèvre.

Après une première expérience de deux semaines, Sébastien et son équipe ont sollicité de nouveau les autorités et ont obtenu l'autorisation de poursuivre cette organisation jusqu'à la fin des mesures de confinement suite au COVID-19.

Les produits proposés sont ceux de leur production à base de lait de chèvre, mais aussi des produits à base de lait de vache, de chèvre, de brebis, des salaisons gaumaises et ardennaises, des oeufs (bio et traditionnels), des miels régionaux, des jus de fruits, des confitures, des pâtes à tartiner et des sirop de Liège, ... tout en circuit-court, qui est le crédo de Barnichèvre depuis 2006... le tout en provenance d'exploitations situées en provinces de Luxembourg, de Namur, de Liège, du Grand-Duché de Luxembourg et, pour quelques produits, exceptionnellement des Pays-Bas.

"Une expérience riche en rencontres (existantes et nouvelles) qui nous permettent de poursuivre nos activités, même si rien ne remplacera les pertes financières des marchés qui ne peuvent avoir lieu (le jeudi matin à Arlon, le vendredi à la Halle de Han, le vendredi au marché bio d'Arlon, un samedi matin sur deux à Bastogne, le premier samedi du mois à Léglise, et des manifestations qui sont annulées ou reportées cette année." conclut Sébastien Zenner.