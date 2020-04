Coronavirus : Les indépendants et leurs questions face à la crise - Luxembourg Matin - 05/04/2020 Ce mardi 7 avril 2020 entre 7H15 et 9H00, le BNI de Bastogne organise une vidéo conférence gratuite sur le thème : " Les indépendants et leurs questions face à la crise. Réponses concrètes d'un banquier-assureur et de deux experts comptables. " Retrouvez Laëtitia Lapraille, de l'entreprise arlonaise Lapraille et Associés, et qui participe à ce rendez-vous, au micro de Philippe Lorain :