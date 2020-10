CoronArlon soutient le personnel soignant dans le Pays d'Arlon et en Gaume

L’association CoronArlon, une association qui a vu le jour fin du mois de mars afin de venir en aide envers le personnel soignant dans le Pays d’Arlon et en Gaume. Et CoronArlon a encore, plus que jamais, besoin de vous… B

L’Association CoronArlon a été créée au début du confinement, fin du mois de mars. Grâce aux dons et au travail de très nombreux bénévoles, l’association peut dresser un premier bilan impressionnant. Elle a fabriqué, avec des imprimantes 3d, puis distribué, plus 4200 visières de protection. Plus de 2000 masques chirurgicaux ont été distribués dans la région d’Arlon et en Gaume. CoronArlon a également distribué plus de 200 masques en tissus, 400 paires de gants chirurgicaux et 80 litres de gel hydroalcoolique et offert plus de 200 repas aux équipes médicales de l’hôpital d’Arlon. On peut encore citer la mise à la disposition des homes du sud-Luxembourg, et des hôpitaux d’Arlon et Virton de tablettes multimédia ou la distribution de fleurs, d’œufs de Pâques et de bonbons aux homes, aux hôpitaux ou encore aux services de secours.

Aujourd’hui, la seconde vague est confirmée et CoronArlon est toujours bien mobilisé pour collecter des fonds. En août dernier, l’association a lancé une grande loterie qui met en vente 150 billets au prix de 50 € avec de magnifiques lots à la clé : une sculpture de REnaud Matgen d’une valeur de 3.200 €, une aquarelle de PIerre Raevens, une sculpture de Nathalie Balter et 4 albums "Carabistouille" de Jean-Luc Foncks. Il reste encore des billets ! Pour vous les procurer, il suffit d’envoyer un mail à fwery53@outlook.be.

Toutes les infos sur le Facebook de CoronArlon