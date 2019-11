Conférence "La pollution domestique" à Bertrix (avec SAMI-LUX)

Chacun rêve de transformer son habitation en un cocon douillet où il fait bon vivre ! Oui mais, ce cocon est-il aussi bienveillant qu’il n’y parait ? Toux, éternuements, infections respiratoires à répétition, allergies, irritations des yeux, maux de tête, fatigue, démangeaisons sont-ils votre lot quotidien ? Si oui, la question s’impose car elle pourrait traduire une réelle pollution domestique !

Et si on en parlait avec un professionnel du service SAMI-LUX (Service d'Analyse des Milieux Intérieurs), créé en 2002 par la Province de Luxembourg ?

Un service qui a pour objectif de conseiller et d’aider la population dans les démarches visant à préserver une bonne qualité de leur environnement intérieur.

Accessible à toute personne habitant la province de Luxembourg, sur demande médicale et en étroite collaboration avec votre médecin, il peut vous aider à rechercher les causes de différents symptômes ainsi que leur source éventuelle dans votre habitation et vous proposer des solutions efficaces pour remédier aux problèmes rencontrés.

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la pollution de l’air à l’intérieur des habitations figure au huitième rang des facteurs de risque à l’origine de problèmes de santé et est responsable de 2,7 % de la charge mondiale de morbidité.

De nos jours, nous passons 80 à 95 % de notre temps à l’intérieur, que ce soit à la maison, au travail, à l’école, pendant les loisirs. Or, les concentrations en certains polluants peuvent parfois y être plus élevées que dans l’air extérieur ! Nous savons aussi que ces polluants, dont la liste est longue, peuvent avoir des effets néfastes sur la santé (allergies, irritations, toux, maux de tête, etc.).

Dans la majorité des cas, quelques gestes simples permettent d’améliorer la qualité de l’air dans nos maisons, par exemple : aérer régulièrement, ne pas fumer à l’intérieur, éviter toute humidité excessive, ne pas occuper trop rapidement une pièce récemment rénovée, éviter les produits à base de solvants. Mais ces actions simples ne suffisent pas toujours !

Lors de cette soirée, nous vous proposerons une sensibilisation et des solutions efficaces pour réduire les composés organiques volatils, les pesticides, le monoxyde de carbone, l'humidité et les moisissures, les allergènes, le radon et les champs magnétiques présents dans votre habitation.

Modalités pratiques :

Conférence " La pollution domestique "

Jeudi 12 décembre à 20h00

Au Centre culturel de Bertrix

En partenariat avec SAMI-Lux

PAF : 5 €

Infos et inscriptions : 061/41 23 00