Concours : réalisez l'affiche du Gaume Jazz Festival 2019

Tu as entre 18 et 30 ans et de réelles aptitudes en graphisme, dessin, gravure, illustration, collage, photo… (aucune restriction au niveau des techniques) ?

Tu aimes la musique, le jazz, les productions visuelles ?

Tu aimerais participer activement à un grand festival de l’été musical belge ?

Alors inscris-toi à ce concours et réalise l’affiche du 35ème Gaume Jazz Festival.

Sois fou! Etonne-nous !

A l’occasion du 35ème Gaume Jazz Festival qui se déroulera les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 août 2019, l’asbl Gaume Jazz organise une nouvelle fois le concours d’affiche, dans le but d’intensifier l’implication des jeunes en leur offrant de jouer un rôle actif dans l’organisation du Gaume Jazz Festival.



Le gagnant se verra attribuer un prix de 400 euros ! Et comme tous les ans, tous les participants sont invités à l’ensemble des concerts du Gaume Jazz Festival !



Concrètement, le concours est ouvert à tous les jeunes de 18 à 30 ans. Chaque participant doit réaliser UNE AFFICHE attractive, visible, lisible et créative en rapport avec le Gaume Jazz Festival et UN LOGO de l’édition utilisable pour différentes applications ou supports (badges, T-shirts, site internet, insertions publicitaires dans la presse,...).



L'oeuvre sélectionnée sera récompensée par une large diffusion (5.000 affiches, 10.000 dépliants, 3.000 programmes) et par un prix de 400 euros. Par ailleurs, tous les participants seront invités aux Gaume Jazz de Saison 2019 et aux 3 jours du Gaume Jazz Festival (9, 10, 11 août 2019).



Calendrier : Inscriptions pour le vendredi 11 janvier 2019. Les affiches sont à envoyer à l’asbl Gaume Jazz pour le vendredi 1er mars 2019.

L’affiche gagnante sera sélectionnée par un jury constitué de représentants du Gaume Jazz Festival et de personnalités du monde artistique (graphistes, artistes plasticiens, photographes). La décision du jury sera sans appel. Les résultats seront proclamés lors des 40 ans des Jeunesses Musicales du Luxembourg belge le dimanche 10 mars 2019. Le prix sera remis lors de l'inauguration du Gaume Jazz Festival 2019.

Infos complètes, règlement, formulaire d’inscription : Gaume Jazz asbl - 063/ 41 22 81 – jmlb@jeunessesmusicales.be. – www.gaume-jazz.com