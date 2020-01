Concours de "Selfie" alliant juniors et séniors

Tu as entre 12 et 20 ans et tu habites la commune de Paliseul ? Alors, fais appel à ta créativité et à ton originalité, en réalisant un " selfie " ou une " photo rapprochée " qui devra obligatoirement comporter 3 éléments : un jeune, un aîné et un objet qui les relie à un moment donné.

Tout cela si possible, en faisant passer un message…

Tu peux proposer 3 photos, et tu feras peut-être partie des grands gagnants de ce concours organisé par le Conseil Consultatif Communal des Aînés de Paliseul et doté de nombreux prix !!!

Pour toute information complémentaire, n’hésite pas à contacter l’EPN de Paliseul (Espace Public Numérique) situé Espace Francken, Rue de la Station.

Gsm : 0496 /56.66.97

Mail : alexandra.etienne@paliseul.be

Alexandra Etienne de l'EPN (Espace Public Numérique) de Paliseul était l'invitée de Philippe Lorain ce jeudi vers 7h20 :