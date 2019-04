Concert de la « Musique Royale de la Force Aérienne » à Libramont - Luxembourg Matin -... Les Rotary clubs de Neufchâteau et Attert-Sûre et Semois organisent, demain mercredi 24 avril à 20h00, en l’Eglise de Libramont, un grand concert de la « Musique Royale de la Force Aérienne », avec la collaboration du Commandement Militaire de la Province de Luxembourg. Fernand Antoine, membre du Rotary de Neufchâteau depuis 1987 et actuellement chargé des relations publiques, était ce matin l'invité en direct de Philippe Lorain :