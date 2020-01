Concert de Bienfaisance au profit de "Special Olympics Luxembourg" avec la Musique Militaire Grand-Ducale

Le Luxembourg City Tourist Office (LCTO) a.s.b.l., la Ville de Luxembourg, l’Armée luxembourgeoise et l’a.s.b.l. " d’Frënn vun der Militärmusek " ont le plaisir d’informer que la prévente des tickets d’entrée a très bien démarré et qu’il n’en reste qu’une quantité limitée. Il est recommandé aux amateurs de musique classique et à tous ceux souhaitant supporter une bonne cause d’acheter leurs tickets dans les meilleurs délais. Le prix du ticket d’entrée est de 15 euros (+ taxe de prévente) par personne. L’intégralité du prix de vente sera versée au " Special Olympics Luxembourg ".



A cette occasion, l’orchestre d’harmonie de la Musique Militaire Grand-Ducale avec la participation exceptionnelle de jeunes musiciens des conservatoires du pays, interprétera en première mondiale " Double Concerto for Soprano Saxophone and Euphonium " composé par l’Adjudant Georges Sadeler à côté d’œuvres de Michael Markowski, Christiaan Janssen, Anton Alcalde Rodriguez et d’Oscar Navarro. La direction du concert est assurée par le Lieutenant-Colonel Jean-Claude Braun, Chef de la Musique Militaire Grand-Ducale.



Ce concert de bienfaisance est placé sous le Haut Patronage de son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier.





Billetterie



Vente des tickets d’entrée au tél. 00 352 47 08 95 -1, sur www.luxembourg-ticket.lu ou aux points de vente habituels de Luxembourgticket :



Luxembourg City Tourist Office, Luxembourg-ville CAPE – Centre des Arts Pluriels d’Ettelbruck a.s.b.l., Ettelbruck CUBE 521, Marnach Kinneksbond, Mamer Kulturhaus, Niederanven Luxemburger Wort, Luxembourg-ville neimënster, Luxembourg-ville Mierscher Kulturhaus, Mersch Syndicat d’Initiative et de Tourisme, Wiltz Trifolion, Echternach

Ce matin à 7h20, Philippe Lorain a passé un coup de fil à Tom Bellion, Directeur du LCTO :