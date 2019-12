Commémorations du 75ème anniversaire de la "Bataille des Ardennes"

Organisé par la Ville de Bastogne, un cortège patriotique réunit anciens combattants, fraternelles, autorités, élèves, pelotons militaires belges et américains et vétérans et comprend deux dépôts de fleurs (aux monuments Patton et McAuliffe). Le jet de noix du balcon de l’Hôtel de Ville clôture la commémoration. Grand show son et lumière projeté sur le monument du Mardasson. Plusieurs représentations durant le week-end. Haut lieu de la Bataille des Ardennes, Bastogne Barracks, site du War Heritage Institute (WHI), plonge le public en décembre 1944. Expositions vivantes, défilé de véhicules militaires d’époque, restaurations de véhicules... une expérience inoubliable ! Une centaine de véhicules militaires d’époque et d’aujourd’hui défileront dans la Grand’rue. Une exposition statique de ces mêmes véhicules sera également proposé au Quartier latin. Le village d’Hardigny retrouvera l’allure des années ‘40 avec, durant tout le week-end, un parcours historique fléché qui permettra de découvrir et revivre les conditions de vie en campagne telles qu’elles étaient durant l’hiver 44-45. Une reconstitution historique aura lieu le dimanche 15 décembre.

Plus d'infos sur www.bastogne75.com

