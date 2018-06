Chantier sur l'E25 : Libération de 6 km et de l’échangeur de la Baraque de Fraiture

A partir de ce samedi 23 juin, un tiers du chantier de réhabilitation actuellement en cours sur l’autoroute E25/A26 entre Werbomont et Les Tailles sera achevé. Les voies pourront ainsi être libérées entre la Baraque de Fraiture (dont la montée de la Baraque de Fraiture) et les Tailles, soit sur un peu plus de 6 kilomètres.

Concernant l’échangeur n°50 " La Roche, Vielsalm " (Baraque de Fraiture) :

- Vers Bastogne, l’accès et la sortie, actuellement en travaux, seront à nouveau ouverts ce lundi 25 juin, comme précédemment annoncé ;

- Vers Liège, l’accès et la sortie seront fermés pour réhabilitation du 28 juin au 5 juillet prochain. Une déviation sera mise en place via la N30 pour l’accès et pour la sortie via Manhay ou Werbomont.

La réhabilitation de l’échangeur de la Baraque de Fraiture, ainsi qu’un tiers du chantier (dont la montée de la Baraque), sera donc achevée pour la période des congés d’été.



Par contre, le reste du chantier, entre Werbomont et la montée de la Baraque de Fraiture, devra se poursuivre :

- Du 7 au 29 juillet, vers Bastogne uniquement, une voie supplémentaire sera disponible, la circulation s’effectuera donc sur 2 bandes avec une vitesse limitée à 70 km/h. Les usagers voulant emprunter la sortie n°49 Manhay devront emprunter la voie la plus à droite dès Werbomont.

- A partir du mois d’août, la circulation repassera vers Bastogne à une seule voie jusqu’à la fin du chantier.

Il est à noter que vers Liège, rien ne change par rapport à la situation actuelle. La circulation s’effectuera toujours sur une voie avec une vitesse limitée à 70 km/h.

L’objectif étant d’achever ce chantier avant le début du mois de septembre.

Enfin :

- la sortie Harre, en direction de la N30, restera fermée jusqu’à la fin du chantier.

- la réhabilitation de tout l’échangeur de Manhay sera réalisée pendant le mois d’août engendrant quelques jours de fermeture.

Pour rappel :

Le chantier de réhabilitation de l’autoroute E25/A26 entre Werbomont et Les Tailles a débuté le 16 avril dernier. Il vise à assurer la réfection de la voirie sur un tronçon de 17 kilomètres en direction de Bastogne, y compris les bretelles des échangeurs de Manhay et de la Baraque de Fraiture.

Ce chantier représente un budget de près de 7 735 000 € HTVA financé par la SOFICO. Ces travaux sont réalisés en collaboration avec le partenaire de la SOFICO : la Direction des Routes et Bâtiments du Service Public de Wallonie.