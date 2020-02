Challenge "Gros Pull" à Sainlez (Fauvillers)

GoodPlanet vous convie à vous immerger dans l’une des 700 écoles participantes au challenge "Gros pull".

Ce mardi 11 février 2020, plus de 165.000 élèves et enseignant∙es en Belgique s’engagent à diminuer leurs émissions de CO2. Réduire la température d’au moins 1°C et enfiler un gros pull est l’une des actions qui sera entreprise. Un geste simple pour réfléchir à notre consommation d’énergie quotidienne.

Le challenge "Gros pull" fait partie des GoodPlanet Challenges. Cette campagne nationale s’axe autour de 5 challenges abordables : manger local et de saison, prévenir les déchets, économiser et rationaliser l’énergie, consommer intelligemment l’eau et se reconnecter à la nature.

Chez nous, en province du Luxembourg, l'école de Sainlez, située 88 rue du 26 décembre à Fauvillers se mobilise demain entre 10h15 et 10h40, via un jeu de conscientisation à l'énergie.

Contact : Clément Wiliquet – c.wiliquet@goodplanet.be – 0478 78 53 11

Ce lundi vers 7h20, Clément Wiliquet de GoodPlanet Belgium, était l'invité de Philippe Lorain. En effet, il sera présent, demain mardi 11 février 2020, à l’école de Sainlez (Fauvillers), dans le cadre du challenge "Gros pull".