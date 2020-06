Ces jeunes recherchent des familles d'accueil... L'aventure vous tente ?

Chaque année, AFS Belgique accueille plus de 100 jeunes de 15 à 19 ans venus du monde entier pour vivre un échange interculturel en programme scolaire ou de volontariat. AFS recherche donc, pour à la rentrée prochaine, des familles belges ayant l’envie de faire entrer un petit bout du monde chez elles en accueillant et partageant leur quotidien avec un jeune venu d’ailleurs.

AFS Programmes interculturels est une organisation internationale d’échange de jeunes présente dans plus de 50 pays et qui favorise et accompagne l’apprentissage des relations interculturelles par des séjours à l’étranger en immersion.

Envie de devenir famille d’accueil et d’ouvrir votre porte au monde ? De partager une expérience humaine et culturelle unique avec un·e jeune étudiant·e venu·e d'ailleurs ? Ce lundi vers 7h20, l'invitée de Philippe Lorain était Magali Vialle, responsable marketing et communication pour AFS Programmes Interculturels asbl.