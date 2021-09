Ces 11 et 12 septembre, rendez-vous avec les Journées du Patrimoine

Le programme de cette année invite dès lors à la découverte ou redécouverte de monuments et sites sur lesquels les femmes ont eu un impact majeur, au fil de leurs transformations successives mais aussi au travers de leur préservation ou de leur restauration, voire de leur gestion quotidienne dans la poursuite d’activités séculaires ou plus récentes. Le week-end offrira également l’occasion de visiter des lieux de culte, des sièges de congrégations à titulature féminine ou connus pour une dévotion particulière à une sainte ou à la Vierge mais aussi des institutions de bienfaisance, de soins ou d’enseignements créées par des femmes et parfois encore dirigées par elles. S’ajoutent au programme les monuments érigés en mémoire d’une dame ainsi que les lieux portant son nom ou devenus célèbres grâce à l’action de celle-ci. Les biens wallons liés au combat pour les droits sociaux et politiques des femmes en Belgique sont également présents, de même que les musées ou lieux d’exposition qui évoquent, au travers de leurs collections ou tout spécialement pour ces Journées, une mise en lumière de la place des femmes à différentes périodes de l’histoire, dans l’art ou sous le regard d’artistes, féminines ou non. Enfin, la mise à l’honneur des figures marquantes de nos régions se poursuit dans les lieux où ces femmes ont vécu, avec lesquels elles ont pu tisser un lien étroit ou qui permettent de les évoquer de manière plus générale. C’est donc un programme totalement

Quelques activités en province de Luxembourg

Vous aurez notamment l’occasion de participer à des circuits guidés sur la thématique "Cherchez les femmes… " Partez à la rencontre de celles qui ont marqué l’histoire du chef lieu, dans les domaines civil, militaire, religieux, artistique, culturel ou encore sportif. Départ rue des Faubourg, ARLON samedi et dimanche à 10h30 et 14h30.

Circuits guidés aussi à BASTOGNE où vous suivrez les pas de deux héroïnes de la Bataille des Ardennes. Vous en apprendrez plus sur leur destin étonnant, mais aussi sur celui d’autres femmes connues ou anonymes qui ont, à l’image des congrégations religieuses, compté dans l’histoire de la ville. Départ Place Mac Auiliffe samedi à 10h, 12 h, 14 h et 16 h et dimanche à 12 h et 14 h.

A BOUILLON vous aurez l’opportunié de visiter l’ancien hôtel Dorival. Bâti au 18e s. et remanié au siècle suivant, l’ancien hôtel l surplombe la Semois. Donnant sur une cour, la façade côté ville se distingue par une entrée bordée de pilastres toscans sous une corniche moulurée. Depuis 2011, cette maison patricienne est connue pour la redécouverte de papiers peints panoramiques du 19e s. Mais si son nom lui vient de l’un de ses occupants de la fin du 18e s., Th. Dorival de Fignamont, le lieu est indissociable de la personne de Cécile de Vaulx de Champion, femme de lettres qui y a tenu salon et accueilli de nombreux représentants du monde des arts et des lettres. Cette grande dame figure également parmi les fondateurs, en 1947, des Amis du Vieux Bouillon, à l’origine de la création du Musée ducal. Samedi et dimanche de 14 hà 17h30.

Direction le Nord et arrêt à JENNERET, village de l’entité de Durbuy. Ce coin tranquille de la commune de Durbuy qui a su conserver dans ses murs un passé quelque peu mystérieux ? Jenneret et son histoire, Jenneret la médiévale, Jenneret et les traces du passé et de personnages hauts en couleur comme le P’tit Mayeur, Jacques aux puces et ses sorcières ! Qui est Isabeau Madame et que s’est-il passé en juillet 1609 ? Où mène la " porte Madame " ? Autant de questions et de mystères auxquels vous trouverez réponse lors de visitées guidées ces samedi de 10h30 à 16h30 et dimanche de 11h30 à 16H30 au dapart de la Place Isabeau à Bende.

Bien d’autres activités vous seront proposées ce prochain week-end aux quatre coins de notre province. Le détail complet de celles-ci via le site JOURNEES PATRIMOINE