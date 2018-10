Centre Culturel de Libramont : L'Habérézina face aux Taupes...

Amateurs d’impro ? Le Centre Culturel de Libramont organise ce samedi 27 octobre une rencontre à ne pas manquer : L’Habérézina invite l’équipe des Taupes, plusieurs fois championne de Belgique !



Depuis quelques années, l’improvisation théâtrale s’est ancrée dans la province du Luxembourg, des matchs sont proposés au public à intervalles réguliers par les équipes régionales dont l’Habérézina, troupe d’Habay-la-Neuve.

La dynamique de ces rencontres est la suivante : dix jouteurs s’affrontent autour de thèmes proposés par l’arbitre, le public vote pour l’équipe qui a, selon lui, effectué la meilleure performance.

Les comédiens construisent donc un spectacle inédit et spontané et emmènent le public dans des lieux, des situations sans cesse renouvelés. On s’amuse, on s’émeut, on ne s’ennuie pas.

Ne ratez pas cette rencontre unique !



Informations et réservations

Centre Culturel de Libramont, 56D avenue d’Houffalize à 6800 Libramont-Chevigny (061/22.40.17)

Début du spectacle : 20h00

Entrée : 12 euros