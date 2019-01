Centre Culturel de Bertrix : de la grande musique et de la comédie à l'affiche prochainement...

Le Centre Culturel de Bertrix vous propose 2 rendez-vous dans les prochains jours :

Ce Samedi 09 février à 20h00 : Frank Braley et l'Orchestre de Wallonie.

Quelle affiche ! Voici un cadeau musical pour tous les amateurs de classique, puisqu’au cours d’une même soirée, ils pourront apprécier un des meilleurs orchestres de chambre de la FWB et le 1re prix 1991 du Concours Reine Elisabeth. Frank Braley, artiste mondialement reconnu est le seul candidat à avoir remporté le concours avec un Beethoven. Au cours de cette soirée qui s’annonce mémorable, il propose un des concerti de piano de Beethoven. Dans ce périple musical de haut vol, il sera accompagné par les musiciens de l’ORCW, lui aussi habitué aux plus belles salles de concert et qui, depuis 20 ans, est l’orchestre attitré des demi-finales du Concours Reine Elisabeth. Un tel palmarès ne peut que ravir les passionnés mais, dans l’esprit d’ouverture au classique qui anime notre Centre et notre Académie, soyez assuré qu’il conquerra aussi le grand public.

Accueil par un orchestre de jeunes violoncellistes des académies de musique de Bertrix.

Programme :

Arvo Pärt (Estonie 1935) – Ludwig van Beethoven (1770-1827) – Pēteris Vasks (Lettonie 1946) – Carl Nielsen (Danemark, 1865-1931) – Einojuhani Rautavaara (Finlande 1928-2016).

Adultes 18 € – Moins de 26 ans 14 € – Moins de 12 ans & Elèves de l’Aca de Bertrix 9 €

Pass/Abo : Adultes 15€ – Moins de 26 ans 12€ – Moins de 12 ans 9€

Ce mercredi 13 février à 20h00 : Meilleurs Alliés.

Avec nos Meilleurs Alliés, la Comédie Claude Volter nous plonge dans la grande histoire ou plutôt dans la petite histoire intime de deux Grands : De Gaulle et Churchill. Après plus de 100 représentations à Paris et avant une tournée internationale, cette comédie historique due à la plume acérée d’Hervé Bentégeat, posera son décor à Bertrix. Face au public, deux personnalités politiques de premier plan, deux hommes ambitieux, tous deux fins stratèges et rusés, qui, à la veille du débarquement, jouent des coudes pour entrer dans l’histoire. De Gaulle, exilé à Londres n’est encore que général sans armée. Il se plaint amèrement auprès de Churchill de ne pas avoir été tenu au courant de l’imminence du débarquement. De son point de vue, il ne peut être tenu à l’écart, d’autant que son pays, la France, va être le terrain des opérations. Plus pragmatique voire plus cynique, Churchill, qui se méfie du Général, lui rappelle que sa chère France a été totalement battue par les Allemands et que pour débarquer, le grand Général ne dispose que d’une poignée de soldats hébergés en Angleterre. Cette pièce originale s’articule autour d’un débat complexe animé par des redoutables tacticiens interprétés par deux comédiens plus vrais que nature.

Avec Pascal Racan, Michel de Warzée, Bernard d’Oultremont, Simon Willame – Mise en scène : Jean-Claude Idée.

Adultes 16 € – Moins de 26 ans 12 € – Moins de 12 ans 8 €

Pass/Abo : Adultes 12€ – Moins de 26 ans 9€ – Moins de 12 ans 6€