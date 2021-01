Centre Culturel de Bertrix : Arnaud Zacharie en conférence virtuelle

Ce lundi 11 janvier, le Centre Culturel de Bertrix vous proposera une rencontre littéraire par écrans interposés avec Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD 11 11 11. Dans cet échange autour de son livre « La transition écologique et sociale – Pour une prospérité soutenable et partagée », Arnaud vous livrera son regard sur la société actuelle.

Et si pour rompre la monotonie des soirées de confinement, vous vous connectiez avec Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD 11 11 11, pour une rencontre littéraire par écrans interposés ?

Dans cet échange entièrement gratuit autour de son nouveau livre " La transition écologique et sociale – Pour une prospérité soutenable et partagée ", Arnaud vous livrera son regard sur la société actuelle.

Pour lui, il est illusoire de vouloir faire reposer la prospérité économique sur un système fondé sur la destruction des écosystèmes. Une économie responsable quant à elle, tient compte des indicateurs de santé, ainsi que des racines écologiques et sociales de ces indicateurs.

Le coronavirus n’a pas frappé une économie mondiale saine, mais un système inégalitaire, insoutenable et instable. La crise sanitaire liée à la Covid et ses conséquences économiques et sociales démontrent que la structure économique de notre société pèse lourdement sur les inégalités sociales, mondiales, et sur le réchauffement climatique.

Plutôt que de reconstruire le " monde d’après " à l’identique, le défi consiste à tirer profit de la crise mondiale pour instaurer un Green New Deal permettant de répondre démocratiquement aux défis économiques, sociaux et environnementaux du 21e siècle.

Le choc du " grand confinement " peut être le déclic nécessaire à cette transition écologique et sociale garantissant une prospérité soutenable et partagée.

Economie, environnement, lutte contre l’appauvrissement, … sont autant d’enjeux à prendre en compte dans la mise en place de cette société "post-Covid", si l’on veut que celle-ci ouvre la voie à plus d’égalité, plus de justice sociale, mondiale, climatique.



Cette soirée sera animée par Djibrile Camara et Marie-Anne Farinelle, citoyens engagés au sein du groupe local du CNCD-11.11.11 de Bertrix. En voici le déroulement :

Dès 20 heures, lancement du direct live. Les animateurs introduiront Arnaud Zacharie ainsi que le propos de son livre. Ensuite, les questions se succéderont sur les constats et les leviers propices à ce monde plus juste.

Vers 21 heures, les questions du public qui n’auraient pas encore été abordées, pourront être relayées. Fin de l’échange prévu vers 21h30.



Vous voulez être de ceux qui renforcent la démocratie participative et délibérative ?

N’oubliez pas de vous connecter via le lien Zoom ou en direct sur les pages Facebook du Centre culturel de Bertrix et du CNCD-11.11.11 en Luxembourg belge. Et on vous rappelle que c’est gratuit !!!

Organisation : CNCD-11.11.11 Bertrix et Luxembourg belge et Centre culturel de Bertrix

Infos/Inscriptions : ep.ccbertrix@gmail.com

Les inscriptions ne sont pas obligatoires mais un mail quelques jours avant est souhaitable.