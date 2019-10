Cécile Djunga va rire en Gaume…

Notre miss météo, Cécile Djunga, sera sur la scène du premier festival « Rire en Gaume », ce sera ce dimanche 24 novembre à 15h00 au Centre Culturel d’Izel avec son spectacle « Presque célèbre ».

Être célèbre ? : Une prouesse ? En tout cas une obsession pour Okito Kiese Landula Pour entrer dans la lumière elle va multiplier les tentatives : " pousser la chansonnette ", vendre des bananes, narrer de grands récits historiques, participer aux castings de la Télé-réalité, créer des applis originales, devenir mannequin ou footballeuse, ou les deux… Devenir Miss Météo (euh ça, c’est fait !) Pendant 1h15, Cécile DJUNGA nous transporte dans ses nombreux univers déjantés, un parcours de la combattante pour devenir " presque célèbre " des personnages variés, des répliques cinglantes qui se mêlent au " capital sympathie " dégagé par cette talentueuse comédienne. Au programme : de la musique, de la danse et des vannes ! Un show drôle et rythmé que vous n’êtes pas prêt d’oublier.

La Gaume, lieu de convivialité et de franche rigolade. Un lieu idéal pour l’organisation d’un festival qui mettra à l’honneur tous les styles d’humour. Cette première édition du festival " Rire en Gaume " mettra en avant 5 grands noms de l’humour belge francophone. Le temps du week-end des 22, 23 et 24 novembre 2019, le centre culturel d’Izel (Chiny) sera transformé en temple du rire. De plus, la cafétéria du centre culturel accueillera également une exposition d’un caricaturiste/dessinateur bien connu, accessible à tous gratuitement. Au vu du succès d’autres festivals du rire en Belgique et à l’étranger, la création de ce festival s’inscrit dans une logique de développement culturel, mais aussi touristique de la Gaume. Ce festival sera inédit en son genre dans le sud de la province de Luxembourg. Positionner la Gaume sur la scène nationale du rire : tel est notre défi !

Il s’agit d’un grand défi, prêt à être relevé par les organisateurs.



www.rireengaume.be

@rireengaume

Infos au 473/49.04.33