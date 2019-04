Cécile Djunga à Nassogne ce 26 avril !

À la fois girly et rentre dedans, visuelle et déjantée, Cécile Djunga nous transporte dans ses nombreux univers à travers son spectacle " Presque Célèbre ". Des personnages variés, des répliques cinglantes, de la musique, du swing et du rire bien sûr ! Cette boule d’énergie positive, nous offre un humour franc et pétillant allié à beaucoup de charme. Un brin rebelle et insolente, elle ose tout !

Depuis son plus jeune âge, Cécile a toujours été une vraie pipelette. C’est donc naturellement qu’à 12 ans elle commence le théâtre à Bruxelles entre autres pour " cadrer " son débit de paroles … en vain !

12 ans plus tard, elle entre aux Cours Florent à Paris. Repérée dans le Jamel Comedy Club (saison 8), elle écrit son premier spectacle " One Killeuse Show " qu’elle joue à plusieurs reprises entre Paris et Bruxelles, à pas mal de festivals d’humour, raflant au passage de nombreux prix.

Quand Cécile co-écrit son deuxième spectacle, elle ignore que la réalité est en train de rattraper la fiction ; car depuis tout s’enchaîne et ne se ressemble pas. Elle passe le casting de Miss Météo à la RTBF et obtient le job ; quelques semaines plus tard elle devient Miss Météo TV5 Monde et est donc obligée de revoir ses cours de géo ! Ensuite, c’est The Voice Belgique qui l’accueille comme co-présentatrice sur la Une.

Être célèbre ? : Une prouesse ? En tous cas une obsession. Dans son show " Presque Célèbre ", elle va multiplier les tentatives pour entrer dans la lumière : pousser la chansonnette, vendre des bananes, narrer de grands récits historiques, participer aux castings de la Télé Réalité, devenir mannequin ou footballeuse, ou les deux, …

Devenir Miss Météo (ça, c’est déjà fait) !

Au programme : de la musique, de la danse et des vannes ! Un show drôle et rythmé que vous n’êtes pas prêt d’oublier.

Le spectacle a récemment été élu "Meilleur de l'année 2018" dans la catégorie scène par Paris Match & C'est du belge.

Cécile Djunga jouera donc son spectacle "Presque Célèbre", devant une salle comble, le vendredi 26 avril à 20h15 à la Maison Rurale de Nassogne, comme elle l'a confié à Philippe Lorain ce matin vers 7h20, en direct sur Vivacité....