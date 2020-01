Cauet à Bastogne ce samedi 1er févier !

Cauet a bien grandi ! Ou pas… À travers un spectacle interactif, réaliste et plus intimiste, Cauet parcourt avec finesse et humour des sujets parfois sensibles tels que le terrorisme, la mal bouffe, la maladie, les mensonges, l’hôpital… Mais aussi de par son vécu de la célébrité, la radio, la télévision… il répond à des questions existentielles.

Cauet a mûri ? Peut-être…



Cauet a su résister aux coups ? Assurément…



Cauet est–il prêt à en donner ? Ça c’est certain !

Cauet prouve à travers ce nouveau spectacle son vrai talent sur scène et vous emmène dans un nouvel univers 100% libre !

Son dernier spectacle ” Cauet sur scène ” est un véritable succès puisqu’il a été joué plus de 330 fois dans les salles françaises dont trois Cigales et un grand final au Palais des sports… Réalisant plus de 285000 spectateurs au total ! On en attend pas moins pour 100% libre !

Mercredi matin, Cauet était l'invité "fil rouge" de Philippe Lorain, pour son spectacle " 100% Libre " qu’il jouera ce samedi 1er février à 20h00 à l’Espace 23 de Bastogne :