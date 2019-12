Ca va déménager le 21 décembre à Rouvroy !

Yves Barbieux était l'invité en direct et en studio de Philippe Lorain ce mardi vers 7h20. En effet, le "papa" des "Déménageurs" sera au Rox à Rouvroy le 21 décembre prochain. Aujourd’hui, les enfants qui ont vu " le Patamodd " ont entre 13 et 18 ans ! Afin que la nouvelle génération puisse en profiter, Les Déménageurs ont redonné une nouvelle vie à ce spectacle avec une mise en scène actualisée et plus de moyens (lumières, décors, animations, chansons inédites).

Les enfants et le Patamodd

Le Patamodd est toujours aussi râleur, et permet d’aborder entre autres les thèmes de la dispute et de la réconciliation; Deux nouvelles chansons sur les thèmes du quotidien des familles sont ajoutées au répertoire; La nouvelle mise en scène revient aux fondamentaux du groupe : être accessible pour les enfants de 3 à 8 ans, en proposant des gestes, des danses et des refrains qui leurs sont faciles à suivre et reproduire.

De quoi parle le Patamodd ?

Georges crée en pâte à modeler le Patamodd, qui prend vie au cours du spectacle. Les 4 musiciens l’accueillent avec bonhomie jusqu’au moment où ils se rendent compte qu’il est un empêcheur de tourner en rond désagréable et veut avant tout semer la zizanie. Avec l’aide du public et en faisant des efforts sur eux-mêmes, les musiciens tenteront d’amadouer le Patamodd.

Petits comme grands, nous sommes tous confrontés à des boudeurs ou des petits tyrans. Le spectacle aborde en musique et avec bienveillance les thèmes du conflit, de la colère et du fonctionnement collectif. Adapté aux petites oreilles à partir de 3 ans, le spectacle est mis en scène pour créer de l’interaction, notamment à l’aide de la gestuelle, comme dans le grand classique des Déménageurs " Bonjour tout va bien ".

Un tout nouveau livre CD

Nouvelle édition du livre CD avec 14 chansons, l’intégralité des paroles et les illustrations colorées d’Yves Dumont, pour (re)découvrir ces morceaux, résolument pensés pour plaire aux enfants de 3 à 8 ans.

Alors que Georges apprend à créer des personnages de plasticine, l’un d’entre eux prend vie : c’est la naissance du Patamodd ! Cette petite créature orange s’incruste dans la vie des Déménageurs, faisant des remarques malpolies et semant la zizanie au sein de la fratrie.Parmi les chansons de Lili et ses frères, on retrouve donc sur ce Livre CD des moments de dispute et de réconciliation, mais aussi des chansons abordant les thèmes de l’adoption (C’est pas dans la poche), du quotidien (Scottiche de la brosse à dents) ou encore des petits plaisirs de la vie (Autour de moi).

