« C’est Bon c’est Wallon », et c'est au Wex !

« C’est Bon c’est Wallon » se déroulera ces samedi 18 et dimanche 19 mai au Wex de Marche-en-Famenne. Un salon qui se veut être une vitrine des productions wallonnes afin de promouvoir les artisans qui s'attachent à révéler les saveurs et l'authenticité d'un terroir riche et diversifié : bières, vins, lait et produits laitiers, fromages, pain, légumes, fruits, viandes et charcuterie, miel, confiseries et chocolat, horticulture,...



Durant ce week-end festif et gourmand, venez à la rencontre de producteurs et artisans issus des 4 coins de la Wallonie !

Un programme succulent vous attend : un marché du terroir unique avec pas moins de 120 producteurs qui vous feront découvrir et déguster leurs savoureux produits. Préparez votre panier... et votre estomac ! ;)

Mais aussi...

> des démos culinaires sucrées et salées, 100% terroir, réalisées par des chefs talentueux et passionnés

> des animations et ateliers

> la ferme pédagogique « La Verte Prairie » avec des animaux de basse-cour qui feront la joie des petits et des grands enfants

Gourmands, épicuriens ou tout simplement curieux... c'est sûr : le terroir wallon va vous séduire !

Découvrez la liste des producteurs et le programme complet sur www.cbon-cwallon.be

---------------------------------------------------------------

Dates et heures d'ouverture :

> Samedi 18 mai : 11H00 - 19H00

> Dimanche 19 mai : 10H00 - 18H00

Lieu :

WEX

Rue des Deux Provinces, 1

6900 Marche-en-Famenne

Prix d'entrée :

> 2€ en prévente sur www.cbon-cwallon.be

> 4€ sur place

> Gratuit pour les moins de 12 ans

Attention, la majorité des producteurs et artisans ne disposera pas de terminaux bancaires sur le stand, pensez donc à prendre vos précautions si vous souhaitez effectuer des achats durant le week-end.

Interdiction : conformément à la règle générale en matière d’hygiène alimentaire, les chiens ne sont pas admis sur cet événement

Julie Wéry (Wex), accompagnée de l'un des producteurs présents : Philippe Devos de « Phil'Cuisine », conserverie artisanale de viande, située à Bastogne, étaient les invités en direct et en studio de Philippe Lorain :