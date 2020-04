Bouquet de fleurs et Cupcakes pour une "Fête des Mères" solidaire

Fleurs et Cupcakes pour une Fête des Mères solidaire - Luxembourg Matin - 28/04/2020 En collaboration avec la fleuriste "Flor'in" à Libramont, Louiza Inants, de "L'Univers de Loulou", confectionne des "box" pour le dimanche 10 mai 2020, jour de la Fête des Mères. Avec la distanciation sociale, un bouquet de fleurs et des cupcakes, c'est de l’amitié, de l’attention, de l’amour, de la tendresse et des "je pense à toi" ! Une "box" renferme un bouquet de fleurs et des cupcakes au prix de 50 €, dont 1 € est reversé pour "Bizcuits", action que la gérante de cette cupcakerie libramontoise a créée pour offrir au personnel soignant, à nos aînés, aux pompiers, etc... des biscuits sur lesquels sont écrits ses mots : "on reste chez nous" ! Philippe Lorain a contacté Louiza Inants par téléphone :