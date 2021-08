Bouillon: les savons du professeur de mathématiques

Á Sensenruth, un petit village près de Bouillon, Wlady Tuczynski, un jeune professeur de mathématiques, a créé sa propre savonnerie. "La savonnerie du Tuc de Bouillon" propose des savons saponifiés à froid. Ils sont réalisés avec des huiles biologiques comme beaucoup de savonneries artisanales, mais une particularité est l’utilisation du karité et du coco équitable ainsi que des huiles locales à base de chanvre et colza wallon.

Professeur de mathématiques et fabricant de savons

"J’enseigne les mathématiques à Bertrix et cela peut sembler étonnant que je décide de me lancer dans la fabrication de savons artisanaux, explique Wlady Tuczynski. Il y a une raison toute simple, ayant la peau sensible, je me suis rendu compte qu’en utilisant des produits industriels pour me laver, ma peau était irritée. J’ai cherché une solution et je suis tombé sur les savons saponifiés à froid qui me conviennent parfaitement. Ayant un côté bricoleur, je me suis renseigné sur internet pour savoir comment on fabrique des savons. J’ai commencé à créer des savons tout simples et ensuite plus élaborés avec mes propres recettes. Mais à force de savonner, je me suis retrouvé avec une grande quantité de savons sur mes étagères et j’en ai profité pour les faire essayer aux personnes qui m’entourent. Comme les retours étaient bons et que mes savons plaisaient, j’ai décidé de créer ma petite entreprise de savonnerie".

Un financement participatif

Pour financer son projet, Wlady Tuczynski a choisi de créer un financement participatif sur la plateforme " Miimosa " afin de bénéficier d’une aide financière pour démarrer son projet et avoir un minimum de fonds pour lancer la savonnerie. Le but était, ensuite, de faire connaître le projet à un maximum de personnes.