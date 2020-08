" Bouillon City Pass ": un ticket unique, des expériences multiples !

En 2019, Bouillon réinvente son tourisme et propose au public individuel et familial la formule du City pass avec des tarifs réduits.

Et avec ce pass, que voit-on ?

Le château fort, le musée ducal et l’archéoscope Godefroid de Bouillon, les trois sites emblématiques du centre-ville, à faire et à voir absolument.



Attractif financièrement et intéressant sur le plan culturel, le "Bouillon City Pass" vous propose de dépasser vos habitudes touristiques à Bouillon avec à la clef un programme de visites plurielles conjuguant expositions temporaires, collections muséales, spectacles et découverte du patrimoine.

Bref, tout ce que vous devez savoir sur l’histoire de cette charmante cité touristique, du Moyen Age au XXe siècle, et qui vous aurait sans doute échappé sans ce forfait futé et bien ficelé !

​www.bouilloninitiative.be/bouillon-city-pass

Pour tout savoir du " City Pass de Bouillon ", Fabrice Dechamps, Directeur de l'Archéoscope de Bouillon, était ce lundi 31 août 2020, l'invité de Philippe Lorain aux alentours de 7h20 :