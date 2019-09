BoneyM, Tragédie, Le Grand Jojo et Bernard Minet… à Marbehan!

Dans quelques jours, le village de Marbehan vibrera au son des années 80-90 et 2000 avec le Marbeland Festival. Le plus festif des festivals de Belgique revient sous chapiteau géant sur le parking du Bois-Des-Isles.

Le festival de Marbehan est de retour pour une 16e édition, les 20 et 21 septembre prochains. Cette année lancera officiellement le "Marbeland Festival", nouvelle identité du "Festival Génération 80-90" comme il était appelé jusqu’à maintenant. Le style et l’ambiance restent, seul le nom change !

Une soirée exceptionnelle Marbeland le vendredi !

Pour cette édition 2019, les organisateurs ont misé sur 2 soirées rétro. Pour la première soirée du vendredi 20 septembre (dès 19h00), place à une "Soirée exceptionnelle Marbeland" avec le groupe mythique des années 70-80-90, BoneyM. Sur scène, le groupe disco interprétera ses plus grands tubes, comme "Daddy Cool", "Rasputin", "Ma Baker" ou encore "Sunny" pour un concert qui s’annonce déjà exceptionnel.

Le DJ liégeois que l’on ne présente plus, DJ Didjé sera également de la partie, derrière les platines, pour mettre l’ambiance à sa manière.

Les artistes locaux ne sont pas en reste, le groupe Up To Now, bien connu dans la province, ouvrira les hostilités avec ses covers pop rock et variétés internationales. Le groupe sera précédé par le jeune duo de dj’s, VMT. DJ C-Dreams se chargera lui de mixer les meilleurs tubes des années 80-90-2000 jusqu’aux petites heures.

Le samedi sera très festif !

Dans la foulée du vendredi, le samedi 21 septembre (dès 16h00) s’annonce lui aussi très festif. Attendu par de nombreux festivaliers, le parrain du festival, Bernard Minet sera présent pour faire revivre les aventures de Bioman, Les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball,… et ses nombreux titres à succès. Le groupe RnB/hip-hop du début des années 2000, Tragédie mettra le feu sous le chapiteau avec ses célèbres singles "Hey ho" et "sexy pour moi". L’artiste déjanté Helmut Fritz, connu avec son titre "ça m’énerve" est également à l’affiche du festival gaumais. Les années 90, années des boys band, seront à l’honneur sur la scène marbehanaise avec le trio Génération Boys Band, composé de Chris des G-Squad, Frank des 2Be3 et Allan Theo. L’affiche ne serait pas complète sans une touche de belgitude, avec Le Grand Jojo qui marquera son retour à Marbehanet fera sans aucun doute encore chanter tout le chapiteau sur ses titres "Jules César", "Chef un p’tit verre on a soif !" ou encore " E viva Mexico". Du côté des groupes et DJ’s d’ouverture, on retrouvera Le Club Dérathée, SkaPilsBurger, Noir Frites Rouge, DJ Grums, Francis Sarletteet les habitués Mister Pingouin & David Cretta. Tous ces artistes dans la folle et unique ambiance de Marbehan, reconnu comme l’un des festivals les plus festifs de Belgique !

En plus du programme musical, le festival proposera le samedi son traditionnel concours de déguisement sur le thème, cette année, des dessins animés. Les 3 plus beaux déguisements seront récompensés sur la scène durant la soirée. À vos déguisements !

Un espace gourmand permettra aussi aux festivaliers de se régaler durant les 2 jours de festival.

Infos pratiques :

Quand ?

Vendredi 20 septembre 2019, dès 19h00.

Samedi 21 septembre 2019, dès 16h00.

Où ?

Parking du Bois-des-Isles, rue des prés – 6724 Marbehan (Habay) / Sous chapiteau géant

Tarifs ?

Vendredi : Prévente = 18€ / Sur place = 25€

Samedi : Prévente = 30€ / Sur place = 35€

2 jours : Prévente = 45€ / Sur place = 55€

Infos & tickets : www.marbeland.be ou réseaux sociaux "MarbelandFestival"