Bob souffle ses 25 bougies

Malgré la crise sanitaire et les restrictions qui l’accompagnent, la campagne Bob a démarré ce 11 décembre afin de rappeler aux Belges de prendre soin d’eux en cette fin d’année.

L’an dernier, 1 accident sur 9 impliquait un conducteur sous l’influence de l’alcool, soit au total plus de 4100 accidents avec tués ou blessés. Au cours de ces 10 dernières années, le nombre d’accidents impliquant un conducteur sous l’emprise de l’alcool a d’ailleurs chuté de 20%. Malgré cette diminution, et après 25 ans, Bob reste toujours indispensable pour rappeler que boire et conduire sont incompatibles.

Nouvelle campagne : " Prenez soin de vous "

Cette année, toutes les festivités sont annulées, les cafés et restaurants sont fermés et les réveillons se feront en comité restreint en raison de la crise sanitaire. Malgré tout, l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR), les Brasseurs Belges, l’institut Vias, Assuralia, Bruxelles Mobilité, le VSV, la police fédérale et les zones de police locale trouvaient important d’organiser une campagne Bob. Même si les déplacements sont restreints, le problème de l’alcool au volant ne disparaît pas pendant les périodes de confinement, et certainement pas durant les fêtes.

Bien entendu, il était impossible d’oublier la situation actuelle et c’est pourquoi Bob demande cette année aux Belges de prendre soin d’eux. Respecter les gestes barrières et le couvre-feu, par exemple, font partie des comportements attendus par la population, mais éviter de prendre le volant sous l’influence de l’alcool, c’est aussi prendre soin de soi et des autres !

Comme chaque année, le message de la campagne sera visible sur le réseau d’affichage le long des routes et autoroutes sur l’ensemble de la Belgique. Un ensemble de messages et de films seront diffusés sur les réseaux sociaux et la campagne sera relayée sur tous les caddies des hypermarchés Carrefour de Belgique du 14 décembre au 4 janvier. Un concours permettant de remporter un panier de bière sans alcool est disponible via le QR code présent sur le caddie.