BJC Gaume : une année 2019 bien chargée...

Samedi 19 janvier, 20 h au ROx : BJC vous laisse…cent voix :

Quoi de mieux que de commencer la nouvelle année sur le bon rythme ? Ainsi, le meilleur de la chanson française, mais aussi anglophone, vous sera proposé par quelques-uns des artistes de la troupe Notre-Dame de Paris (spectacle an dernier), accompagnés de …100 choristes.

La salle confinée du ROx amplifiera encore d’autant plus la magie acoustique de cette troupe.

C’est en outre la première fois que nous aurons l’occasion d’accueillir une centaine d’artistes sur scène, et nous pouvons vous assurer que ce spectacle vous laissera bouche bée (pour ne pas dire…sans voix ::)

Un spectacle détonnant, tout simplement !!!

PAF : 33 euros

Samedi 02 mars, 20h au ROx : Véronique Gallo :

En Belgique, l’humour fait assurément partie intégrante de notre culture. Après Virginie Hocq, place à une autre dame qui manie l’humour à la perfection : Véronique Gallo.

Cette artiste nous parlera de sa vie, mariée et mère de quatre enfants. Ou comment manier l’humour avec la réalité d’une maman moderne et hyper-dynamqiue, confrontée aux aléas de la vie au quotidien.

" Vie de mère " fera évidemment sourire toutes les mamans, mais également l’ensemble de la gent masculine. Au sortir de ce spectacle, chacun se fera la réflexion suivante : " En fait, on rigole, mais tout ce qu’elle dit, c’est la réalité finalement ".

Un spectacle et une artiste unanimement salués par la critique

PAF : 35 euros

Samedi 23 mars, 20h au Complexe sportif et culturel de Virton : Mnozil Brass :

Il ne s’agit pas ici d’un cover, mais bel et bien du groupe Mnozil Brass en personne. Ceux qui connaissent ce groupe nous ont déjà appelés en demandant si c’était bel et bien le Mnozil Brass qui venait à Virton, capitale de la Gaume !!!

En pleine tournée mondiale en effet, ce groupe composé de 7 musiciens autrichiens fera halte à Virton le 23 mars, entre des escales en Allemagne, France, Pays-Bas, Autriche, Suisse, Grande-Bretagne, mais aussi les Etas-Unis, rien de moins. Ce septet de cuivre autrichien est un PHENOMENE, évoluant dans le registre du comique. Leurs représentations, émaillées de sketches burlesques et absurdes offrent un large répertoire de la musique traditionnelle, du jazz, mais aussi des reprises de musiques de films et de standards de la pop internationale.

A CE JOUR, DATE UNIQUE EN BELGIQUE

PAF : 45/42/39 euros

Mardi 30 avril, veille du 01 mai au Hall Polyvalent d’Arlon : Le Grand Défi BJC :

Pascal Michel est un véritable spécialiste dans l’art d’animer des blind tests. Nous l’avons rencontré et soumis une idée qui l’a de suite enthousiasmé : organiser le plus grand blind test jamais organisé en Province de Luxembourg, avec versement d’une partie des bénéfices pour Viva For Life.

De nombreux lots seront à remporter, et pas uniquement pour les équipes gagnantes. Meilleur déguisement, meilleure animation, mais aussi tirages au sort surprises avec lots originaux tout au long de la soirée.

Le défi est excitant, il n’en est que plus beau à relever.

Tous ensemble, démontrons une fois de plus que la Province de Luxembourg a bel et bien une ardeur d’avance.

PAF : 5 euros par participant, équipes de huit joueurs maximum

Intéressés par une de ces soirées ? Intéressés par offrir un cadeau original ?

Il vous suffit de verser la somme adéquate sur le compte Iban BE25 7512 05556 6682 au nom de BJC Gaume en mentionnant le nom du spectacle désiré.

Vos places seront envoyées par la poste une fois le versement effectué

Vous avez des questions ou vous désirez des renseignements complémentaires ?

Rendez-vous sur le site internet www.bjc-gaume.be, ou la page facebook.