Bienvenue au 25ème Carnaval de Martelange

Le 25ème Carnaval de Martelange se déroulera ces vendredi 28, samedi 29 février et dimanche 1er mars 2020. François Daloze succédera à Jean-Michel Weber en tant que Prince Carnaval.

Les festivités débuteront ce vendredi 28 février par l’habillage du fendeur dans la Grand Rue. Cette tradition permet de mettre en valeur un lieu très symbolique de la cité ardoisière. Les princes du carnaval auront le plaisir dans la foulée d’offrir comme il se doit un verre de schiste (boisson locale à base de vin blanc et jus de myrtille). Un cortège aux flambeaux vous emmènera ensuite vers le grand feu, érigé par le club de pêche de Bigonville.

Nouveauté pour ce 25ème anniversaire.

A partir de 22h30, le comité carnaval organise pour la première fois un concert sous le chapiteau rue de la poste avec le groupe " Sortez Cover ". L’entrée est gratuite et le concert se terminera par une soirée dansante.

Samedi 29 février

Dès 13h00 , les " Mineurs " animeront les rues de la cité accompagnés par l’Harmonie de Habay. Ensuite, le carnaval des enfants aura lieu à 15h00 sous le chapiteau (rue de la Poste). Le spectacle est gratuit et ouvert à tous.

Un concours du plus beau costume " original " sera proposé aux enfants.

La remise des prix se fera à la fin du carnaval des enfants. Tous les enfants de la commune et d’ailleurs sont invités à y participer. Lors de la remise des prix vers 17h30, les princes se feront un plaisir de distribuer des bonbons et des sachets " surprises " afin de remercier les enfants qui auront participé et qui seront présents à ces activités du samedi.

Nouveauté pour ce 25ème carnaval :

Le samedi vers 17h00, présence d'invités de marque qui viennent de France : La " Cook Music " de Colmar, une guggenmusik d’Alsace qui viendra animer le week-end et allumer le feu dans la cité.

Tous les carnavaleux de la province se rassembleront ensuite sous le chapiteau où l’intronisation du 25ème couple princier aura lieu à partir de 18 h30.

Le président des princes Vincent 1er (Vincent Kerger) aura le plaisir de remettre le sceptre princier au 25ème prince de la cité. A la fin des discours, le président du comité Thierry Simon et le vice-président Jean-Luc Differding demanderont au 25ème prince, fraîchement élu, d’allumer la bougie afin de protéger tous les participants aux festivités.

François Daloze et futur François 1er aura à ses côtés sa compagne Julie qui sera sa princesse ; ses filles Manon et Camille seront les petites princesses et son fils Thomas sera le petit prince.

En soirée, le programme est le suivant :

De 20h00 et jusqu'à 3h00 : bal du carnaval sous chapiteau (entrée gratuite)

À 22h00 : grand feu d’artifice tiré à proximité du chapiteau par le champion de Belgique des feux d’artifices.

La soirée sera animée par la " Cook Music " de Colmar et par la Sono " Everybody Event ".

Dimanche 1er mars : apogée finale avec la 25ème cavalcade.

Dès 10h30, les rues du village et de la Rombach seront animées par la " Cook Music " de Colmar.

Pour la 3ème année le comité carnaval organise un repas tartiflette sous le chapiteau de 11h30 à 13h30.

Environ 30 chars défileront dans les rues du village pour le plus grand bonheur de tous et pour le plaisir des yeux. 1000 figurants sont attendus pour ce défilé haut en couleurs où vous pourrez apprécier des groupes de toute la province et de la cité ardoisière.

Autres invités exceptionnels : Les " Echasseurs " de Namur se présenteront pour la 1ère fois en province de Luxembourg !!!

départ : C. Culturel ( rte de Radelange), Grand-rue, rue de l’Eglise, rue des Bouchers, Grand-rue

fin du cortège : chapiteau rue de la Poste ( !! passage aller-retour sur le pont !!)

entrée cavalcade : 4 €

(l'entrée donne droit à un bon d'achat de 4 € chez le partenaire Louis Delhaize à Rombach)

Après le cortège, le rondeau final avec la " Cook Music " de Colmar sous chapiteau constitue un moment fort avant la remise des prix du cortège où 6 prix seront attribués. Le bal de carnaval qui suivra se clôturera tard dans la nuit avec l’extinction de la bougie par le prince François 1er.

Plus d'infos sur le site internet : www.carnaval.martelange.be

Jean-Luc Differding, membre du comité organisateur, était l'invité de Philippe Lorain à 7h20 et 7h50, et ce, à l'occasion du 25ème "Carnaval de Martelange" qui aura lieu ces vendredi 28, samedi 29 février et dimanche 1er mars 2020 :