Bertrix : un week-end qui peut tout changer !

A l’heure où Greta Thunder a réussi à mobiliser, par son action citoyenne, de milliers d’autres jeunes à marcher pour le climat et où tous les spécialistes s’accordent sur l’urgence à réagir, le Centre culturel de Bertrix programme diverses activités de sensibilisation du grand public, qui vont en ce sens. Découvrez au choix, une conférence, un spectacle tout-public, des animations et une exposition qui feront peut-être basculer nos habitudes de consommateur et provoqueront le déclic nécessaire à un réel changement !

Une Conférence participative : C’est quoi le hic avec le plastique ?

Samedi 30 mars à 20h

Par Renauld De Bruyn de Ecoconso

Au Centre culturel de Bertrix

PAF : 4 €

Le plastique est omniprésent dans notre quotidien. S’il peut présenter d’indéniables atouts, il a également son revers de médaille. Quels sont les impacts sur la santé et l’environnement ? Comment diminuer les risques ? Quelles précautions prendre ? Quelles alternatives privilégier ? Cette conférence participative s’alimentera de vos questionnements, vos pistes d’action, vos témoignages en abordant les sujets ci-dessous :

Reconnaître les différents types de plastiques et leurs utilisations.

Les enjeux environnementaux et sanitaires. Impact sur le paysage, impacts sur l’environnement (en particulier la faune marine).

Impacts sur la santé (notamment perturbateurs endocriniens et attention accrue à porter aux publics sensibles tels que les enfants).

Les solutions : appliquer les 4R (réduire, réutiliser, réparer, recycler) et proposer des alternatives en matière d’alimentation, de jeux et jouets, d’aménagement intérieur et mobilier.

Alors, on abandonne le plastique au profit de bonnes pratiques ?



Un spectacle chorégraphique, ludique et fantastique … : Alex au pays des poubelles

Dimanche 31 mars à 15h

Un projet de la Cie XL Production en coproduction avec le Théâtre Les Tanneurs, le Théâtre de Liège et Charleroi-Danse - Dès 6 ans.

PAF : 6 €/enfant et 12 € ado/adulte

Avec Gaspard Herblot, Clément Thirion, Antoine Pedros et Clara Henry

Chorégraphie : Maria Clara Villa Lobos

Costumes : Nousch Ruellan

Scénographie : Isabelle Azais

Un spectacle proposé à l’initiative du Centre Culturel et de la Bibliothèque publique en partenariat avec le Service Petite Enfance, le Réseau IDée asbl de Bruxelles et IDELUX-AIVE, avec l’aide et le soutien de la Province de Luxembourg

Tandis qu’elle rêve d’avoir un vrai chien, Alex une jeune fille de 9 ans, reçoit un soir de Noël une énième peluche en cadeau. Déçue et énervée, elle décide de jeter toutes ses peluches à la poubelle. Prise de remords, à moitié endormie, elle va les rechercher et tombe dans la poubelle. Dans un pays imaginaire dont le décor est fabriqué en matière plastique et autres objets récupérés, Alex croise plusieurs créatures étranges, avec lesquelles elle va vivre toutes sortes d’aventures. Création chorégraphique à destination du jeune public, Alex au pays des poubelles est un clin d’œil en creux à Alice au pays des merveilles. Le spectacle garde l’aspect ludique et fantastique de l’histoire de Lewis Caroll tout en montrant aux jeunes spectateurs les " monstruosités " que sont les déchets invraisemblables que nous produisons.

Une démarche responsable : Animations ludiques d’éco-consommation et Exposition Zéro Déchet

Dimanche 31 mars vers 16h (après le spectacle Alex au Pays des Poubelles) - Participation gratuite

Une initiative du Centre Culturel et de la Bibliothèque publique en partenariat avec Nature Attitude d’Anlier, Idélux-Aive, l’Envol, les écoles (Croix-Blanche, …), le GAL Ardenne Méridionale (Repair Jeunes), le Service Petite Enfance de Bertrix, la Source de Bouillon, le CPAS de Bertrix, le groupe interculturel " Avana ", Vie Féminine Centre Ardenne et le Plan de cohésion sociale de Bertrix, avec le soutien de la Commune de Bertrix et de la Province de Luxembourg.

Coin lecture, atelier créatif, animations "Prévention des déchets et éco-consommation" (via la malle pédagogique du Réseau IDée à Bruxelles) seront proposés au public ainsi que la visite de l’exposition Zéro Déchet. Une exposition où l’upcycling s’exprime sur l’environnement, sur la problématique des déchets plastiques et où diverses réalisations (Jaquettes de livres, sacs à tartines, vannerie papier, …) démontreront que les déchets peuvent avoir une seconde vie, pleine de poésie !

Infos pratiques :

"Un week-end qui peut tout changer !"

Ces 30 et 31 mars au Centre culturel de Bertrix

Dans le cadre du projet " Bertrix Virage Zéro Déchet "

Infos et réservations : 061/41 23 00