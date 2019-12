Bertrix : Marché de Noël, Patinoire et "Viva for Life Tour" !

De nombreuses animations vous attendent jusqu'au 5 janvier à Bertrix ! Des défis ont déjà commencé pour Viva for Life, d'autres vont se dérouler dans les prochains jours...

Le "Marché de Noël" se déroulera du 20 au 22 décembre sur le site des " Ateliers du Saupont " (Rue de Lonnoux n° 2 – Zoning Industriel à Bertrix), avec ses artisans, produits de bouche, course relais de Pères Noël, ainsi que le spectacle "Orphée aux enfers".

La Patinoire, quant à elle, est ouverte depuis vendredi dernier, et va réjouir petits et grands jusqu'au 5 janvier en intérieur et sur plus de 500 m² au Bertrix Hall, situé sur la Place des Trois Fers.



Sans oublier le "Viva for Life Tour", la traditionnelle tournée menée par Fanny Jandrain, qui sera présent ce samedi 21 décembre. Fanny sera accompagnée par Jean-Marc Decerf, animateur de VivaCité. Le challenge de la ville sera de rassembler un maximum de citoyens autour de multiples défis ardennais !

1. Farandole de Pères Noël (21 décembre)

Le Comité des fêtes de Cugnon-Mortehan organise un grand rassemblement de personnes portant bonnet de Noël "Viva for Life" sur la place de Bertrix ce 21 décembre. La journée sera rythmée par l'arrivée du Viva for Life Tour, vente de bonnets suivie d'une farandole !

2. Tombé de domino géant (du 17 au 23 décembre)

La Maison des Jeunes de Bertrix, en partenariat avec la commune de Bertrix, va faire chuter 26.000 dominos au profit de Viva for Life ! Le parcours va être monté durant plusieurs jours par les jeunes qui auront récolté les milliers de dominos au préalable. Ils auront le privilège de travailler avec un professionnel des dominos, Thibault Lesne de French Dominoes Builders, qui va venir spécialement de Toulouse bénévolement pour les aider à réaliser cet ouvrage impressionnant. Le principe est simple et bien connu : le premier domino entraîne la chute du suivant, et ainsi de suite jusqu'au dernier domino ! Si tu as entre 12 et 26 ans et que tu souhaites participer à l'organisation de ce défi, passe à la Maison des Jeunes de Bertrix pour avoir plus d'infos. Soutenez ce défi fou en faisant un don sur la plateforme agir.vivaforlife.be.

3. Tombola : Viva for Livres (18 décembre)

5 lots de livres adultes et 5 lots de livres pour enfants pourront être remportés lors de cette tombola. Les tickets y seront vendus à 2 euros. Rendez-vous ce mercredi 18 décembre à la Bibliothèque publique de Bertrix.

4. Spectacle de Noël du Caecilia Wind Orchestra et de l'Académie de Bertrix (du 20 au 22 décembre)

Pour leur traditionnel spectacle de fin d'année, le Caecilia Wind Orchestra et l'Académie de Bertrix ont choisi de faire découvrir à leur large public familial une véritable féérie jubilatoire. Une centaine d'artistes sur scène - un grand orchestre, des comédiens et danseuses - partageront le mythe antique d'Orphée et Eurydice revisité par Jacques Offenbach avec un humour dévastateur, en passant ici de façon très originale des ambiances musicales romantiques au latino ou au funky. Réservations des places : 061/41 53 92 - acabertrix@skynet.be

5. Mets tes oreilles et vient vibrer pour Viva (du 21 au 22 décembre)

Un groupe marcheurs bertrigeois ,R2B (Rando - Bistro - Resto), souhaite associer à la fois la marche et la convivialité. Dès 14h00, rendez-vous pour une marche parrainée. A 18h00, place au défi : vendre le plus grand nombre de bonnets d'âne avec des longues oreilles et demander à tous et toutes de mettre le bonnet sur la tête au milieu de la grand place...Boissons et restauration sur place, au profit de l'opération !

6. Ensemble pour une enfance rêvée (du 20 au 21 décembre)

Les différents services qui s'occupent de l'enfance au sein de la commune bertrigeoise se sont regroupés pour participer au Viva for Life Tour ! Service petite enfance, coordination de l'accueil temps libres, les accueils extrascolaires, l'école des devoirs l'ENVOL, la consultation des enfants, la halte accueil "la Nacelle", les 2 crèches "Trésors" et "Merveilles",... Ils sont nombreux à se mobiliser ! Parmi eux : les parents avec le groupe interculturel AVANA. Rendez-vous au marché de Noël pour la vente de produits et une animation au profit de Viva for Life !

7. Course relais des Pères Noël (le 21 décembre)

L'asbl Centre Sportif Communal Bertrigeois organise une course Relais de 2h30 par équipe (5 max) depuis la patinoire (située Place des 3 Fers) à 18h30. La remise des prix aura lieu à 21h15. Sur place, profitez de la patinoire, du bar, de la petite restauration , du Marché de Noël et des animations Viva For Life. Une organisation en collaboration avec le Volley Club Baudet Bertrix et avec le soutien de Bertrix Ma Commune et Décathlon Arlon. Prix par équipe : 25 €.

8. Les p'tits chanteurs du Rosaire (le 19 décembre)

L'Ecole Notre Dame du Rosaire organise une chorale ! 100 enfants chanteront au Marché de Noël de l'école, au profit de Viva for Life, à la salle du Bohaimont.

9. Rassemblement pour le brame du cerf (le 21 décembre)

La commune de Bertrix en collaboration avec le Syndicat d'Initiative, organise ce samedi 21 décembre un défi typiquement ardennais. Les personnes rassemblées auront l'occasion de tenter l'imitation du brame sous différents aspect et cris. Un Ingénier du Département Nature et Forêt expliquera les différents brames. La foule sera invitée à participer. Rendez-vous à 18h30 sur la Place des Trois Fers !





Mathieu Rossignol, Bourgmestre de Bertrix et Administrateur de l'asbl "Bertrix Initiatives", était l'invité en direct et en studio de Philippe Lorain ce mardi vers 7h20 :