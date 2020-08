Bertrand Jacques ou le SOS d'un "Culturien" en détresse

SOS…

Petit télégramme moderne (au lieu de STOP, l'équipe de BJC Gaume, société qui a notamment pour vocation de créer des événements et de développer la culture en Gaume et en province de Luxembourg d'une manière générale) place SOS entre les lignes

Explication : SOS est le nouveau message lancé par le monde culturel suite à l’absence de perspectives pour le futur proche de cette activité

SOS= Sound Of Silence du mythique Simon and Garfunkel, magnifique… Symbole Ou Signal

" Chers Amis…SOS

…Nous espérons tout d’abord que vous vous portez bien ainsi que votre famille…SOS

…Pour clôturer ce mois d’août quelque peu re-confiné…SOS

…BJC-Gaume vous propose une des rares alternatives culturelles accordées par le CNS…SOS

…Une soirée dans les jardins du Château de Latour…SOS

…Au menu : Apéro du Château / Jambon à la broche du Donjon / Dessert du Machicoulis / Café des Oubliettes / Animation à la flambée par Roberto Debruyne (voyage en chansons à travers les différentes générations)…SOS

…Les conditions : Masque jusqu’au pont-levis / Conduite accompagnée à votre table / Tablée pour 2…3..4…5…6..7…8…9…10 personnes Maximum suivant bulle familiale…/ Fermeture du pont-levis à Minuit Trente au plus tard…SOS

…Date des Agapes et prix : Vendredi 28 août 2020 dès 19 heures 30… 27 euros par couvert, versement sur compte IBAN BE25 7512 0556 6682 au nom de BJC-Gaume …SOS

…Réservations indispensables (nombre de convives par tablée à mentionner) chez Bertrand Jacques 0475 69 28 58 ou Johan Cristina 0498 500 485 ou Château de Latour 0496 40 57 87…SOS

…Confort : Chaque tablée chauffée…SOS

…Ensemble, Restons Solidaires…SOS

…Hello Public My Good Friend, We’ve come to talk with you again…..Lalalala lalalalala…lalala …Within the Sound Of Silence…SOS "

Bertrand Jacques, le "B" et le "J" de BJC Gaume, était l'invité de Philippe Lorain ce mercredi 19 août 2020 vers 7h50 :