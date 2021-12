L’application " Fixmystreet " mise en place à Bertogne, fait partie de Be WaPP (asbl Ensemble pour une Wallonie plus propre). Il s’agit d’une application de signalement qui est entièrement gratuite.

Eric Demeuse (échevin à Bertogne) : "Cet outil de géolocalisation est utilisé à partir d’un smartphone qui permet de voir tous les problèmes que l’on peut rencontrer sur la voie et l’espace publique. En fonction de l’endroit où on se trouve pour prendre une photo, on est géolocalisé et à partir de ce moment, le service concerné peut faire le traitement de la remarque qui a été faite par le citoyen ou par toute autre personne qui est en possession de cette application sur le territoire de la commune".

Bertogne, une commune à la pointe de la propreté

La commune n’a pas attendu d’avoir l’application " Fixmystreet " pour lutter contre les incivilités que l’on rencontre un peu partout.

"Nous avons déjà beaucoup d’ambassadeurs propreté sur la commune, explique Eric Demeuse. Nous sommes unes des communes qui en recensent le plus. Les écoles sont également sensibilisées à ce phénomène et via le conseil communal des enfants, nous avons des actions qui se font au moins deux fois par an de ramassage des déchets le long des routes".

Cette application permet aussi à tous citoyens de ramener, non pas que des incivilités de déchets le long des routes mais également tout signalement comme un panneau de signalisation routière qui serait manquant ou un problème de sécurité.