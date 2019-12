Bécasine en prêt à Neufchâteau

Plusieurs points d'accueil touristique sur le territoire de la Forêt d'Anlier, dont l’Office du Tourisme de Neufchâteau, viennent de s'équiper de bécasines pour permettre un accès à tous aux nombreuses balades en forêt. Il s'agit d'un projet subsidié dans le cadre du Massif Forêt d'Anlier.

Ce véhicule, assisté par 2 ou 4 personnes, permet de promener des personnes à mobilité réduite dans la nature, sur des chemins campagnards et forestiers. La bécasine permet également à ces personnes de participer à des courses, marathons et trails. Son utilisation est très simple: le passager s'installe et on prend le départ. Une personne seule peut déjà aisément pousser la bécasine sur terrain plat. La bécasine se monte et se démonte en quelques minutes, sans outils. Elle est pourvue d'une suspension, un coussin intégral, une ceinture et une sacoche. Elle se range facilement dans la plupart des véhicules. La bécasine est constituée de matériaux naturels entièrement recyclables: aluminium, bois et caoutchouc. L'aluminium ne demande aucun entretien. Le bois peut être raffraîchi avec de l'huile de lin. Le coussin est lavable.

La bécasine est disponible gratuitement en prêt, sur demande, à partir du Moulin Klepper.

Informations et réservations au 0489/20.18.89 ou bureauinformation@neufchateau.be