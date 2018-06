Béatrice, une marchoise qui a déjà volé à bord du "Trident" de nos Diables !

Béatrice François habite Marche-en-Famenne. L’an passé, pour aller visiter Rome, son mari et elle ont embarqué à bord du "TRIDENT".

"C’était une extraordinaire et belle surprise de voler avec le célébrissime avion de nos valeureux "Diables Rouges". J’avoue avoir été toute émue et très fière. Je suis super fan et je ne raterais aucun de leur match. J’ai essayé de gagner un concours pour avoir le privilège de les voir sur le sol russe . La chance n’as pas été de mon côté. C’est avec une belle ferveur que je regarderai donc mes Diables, ici, depuis notre patrie chérie. Comme vous pouvez le voir sur les photos jointes , même en vacances lors d’un match de nos Diables, je suis préparée à crier victoire et représenter avec bonheur et honneur nos belles couleurs", a-t-elle confié en direct ce matin à Philippe Lorain sur Vivacité Luxembourg...