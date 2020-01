"BATIMOI" à Marche : 1er salon de l'année dédié à la construction et à la rénovation

Premier salon de l’année dédié à la construction et à la rénovation, BATIMOI est LE rendez-vous incontournable des candidats bâtisseurs, des passionnés de rénovation et de tous ceux qui veulent s’inspirer des nouvelles tendances pour relooker leurs espaces de vie intérieurs et aménager leurs extérieurs.

Visiter BATIMOI, c’est l’occasion d’établir un contact direct et ciblé auprès des quelque 180 exposants soigneusement sélectionnés pour leur savoir-faire, leur notoriété, leur expertise, leur proximité et leur préoccupation à répondre aux enjeux de l’habitat de demain.

Car "DEMAIN" se pense aujourd’hui, et BATIMOI 2020 s’inscrit clairement dans cette dynamique !

Tout projet de construction et de rénovation se réfléchit en ayant en permanence à l’esprit le souci de diminuer sa facture énergétique, son empreinte environnementale et le respect de la réglementation, en cours en Région wallonne, sur la performance énergétique des bâtiments (PEB). Face à la variété et la quantité d’offres disponibles sur le marché, les exposants présents à BATIMOI sauront efficacement vous orienter parmi les modèles constructifs, les matériaux, les types d’isolation, les offres énergétiques et l’explosion des nouvelles technologies au service de votre confort. Vous pourrez également affiner votre réflexion au contact des nombreux experts et partenaires réunis lors des différentes conférences.

Les thèmes choisis reflètent les différentes tendances à l’affiche de cette édition 2020 :

Énergie : construire dans un scénario 100 % renouvelable, les primes pour les travaux de rénovation énergétique, quelle technique de chauffe pour son habitation ?

Rénovation lourde ou plus légère : conseils avant de vous lancer

Construction traditionnelle, clé-sur-porte, bois

La place du bois dans des projets de réhabilitation, d’extension, de surélévation et dans la décoration des espaces de vie intérieurs

La maison connectée

Aménagement des espaces de vie extérieurs

Les matériaux biosourcés

Pour que votre visite soit la plus efficace, pensez à bien la préparer !

Vous avez des plans et/ou des photos de la situation existante ? Vous avez déjà défini votre budget ? Munissez-vous d’un maximum de documents qui vous guideront dans votre recherche et permettront aux professionnels de mieux cerner vos souhaits et besoins.

Pensez aussi à consulter préalablement la liste des exposants sur le site web batimoi.be et à sélectionner dès à présent la liste de vos exposants "favoris" !

Rénovation lourde ou légère : posez-vous les bonnes questions avant de vous lancer !

La majeure partie des chantiers sont des projets de rénovation. Cela peut être la réfection d’une salle de bain, d’une cuisine, l’aménagement d’un garage ou d’un comble ou même la remise complète d’une habitation aux normes actuelles en matière d’isolation et de confort.

Selon la nature des travaux, on parlera de rénovation "lourde" ou "légère". Pour faire simple, la rénovation "lourde" consiste en la réhabilitation d’un immeuble en modifiant sa structure et/ou son affectation pour permettre d’atteindre un niveau de confort conforme aux normes et au mode de vie d’aujourd’hui. Cela engendre donc de revoir les sols, les planchers, la toiture, les baies, les techniques, etc.

Quant aux rénovations dites "légères", elles ne doivent certainement pas être prises à la légère ! L’usage de techniques non maitrisées peut engendrer moisissures, fissures ou courants d’air. Il faudra donc être particulièrement vigilant à l’étanchéité à l’air et au choix d’isolant.

Plusieurs entreprises spécialisées en rénovation sauront vous orienter efficacement dans vos projets. Pour compléter votre information, BATIMOI organise également une conférence dédiée à ce sujet. Après avoir passé en revue les procédures administratives et le rôle de l’architecte, deux entrepreneurs partageront avec vous des conseils pratiques afin de vous aider à bien "baliser" vos futurs projets de rénovation.

Focus : les jeunes et les métiers de la construction

Le salon BATIMOI est l’occasion de mettre en évidence les nombreuses opportunités d’emploi disponibles dans le secteur de la construction et dont certaines entreprises connaissent des difficultés pour recruter. Une dizaine de métiers figurent en effet dans la liste 2019 des fonctions critiques : maçon, couvreur, installateur électricien, carreleur…

Sensibles à cette problématique, les organisateurs du salon BATIMOI et leurs partenaires proposent des actions de sensibilisation. Vous pourrez suivre les jeunes engagés dans les présélections nationales en vue du Championnat des Métiers "WorldSkills Belgium", des étudiants, ingénieurs et techniciens, en compétition à l’occasion de la 5ème édition du Challenge Bois.

Par ailleurs, pour la seconde année consécutive, un Village des Métiers est mis en place avec le concours de RND (Ressources Naturelles Développement), WorldSkills Belgium et des centres d’orientation et de formation. Les élèves de 5ème et 6ème primaire et du secondaire inférieur pourront y découvrir différents métiers via un parcours pédagogique.

PROGRAMME BATIMOI 2020

LES CONFÉRENCES

Salle de conférence – Palais 5

Vendredi 24 janvier :

14H00 à 14H45 : Construire et rénover dans un scénario 100% renouvelable

Aujourd’hui, la production renouvelable représente 10% de la consommation d’énergie en Belgique. Or, elle devra atteindre 13% en 2020, 21 % en 2030, voire 100% à plus long terme. La Plate-forme Maison Passive vous présentera les nouveaux labels combinant réduction des consommations et production d’énergie renouvelable.

Par Ariane Caudron, Architecte

Samedi 25 janvier :

11H00 à 12H00 : La maison de vacances, 10 tendances fortes

Que cherchent les vacanciers comme maison de vacances ? Quels sont les équipements les plus demandés ? Pourquoi le gîte ressemble de plus en plus à un hôtel ? Qu’il soit de petite ou grande capacité, chacun trouvera des conseils spécifiques pour que son gîte soit en phase avec les attentes des vacanciers.

Par Alexis Carlier et Gérald Schreurs, conseillers commerciaux (Ardennes-Etape )

14H00 à 14H45 : Stratégie WalloReno, en route vers le label A

Nous voulons tous faire des efforts pour améliorer notre habitation, mais par où commencer ? La Région Wallonne a mis au point des outils visant la meilleure rénovation possible pour créer l’habitat de demain et amener le bâti wallon en moyenne au label A.

Par Nicolas Gigot (Guichets Energie Wallonie)

15H00 à 16H00 : Vous pensez rénover votre bâtiment ? Posez-vous les bonnes questions !

Cette conférence vous guidera à travers les actes à poser avant de vous lancer: dans une rénovation "lourde" ou "légère" : permis d’urbanisme ou non ? Faut-il isoler les murs par l’intérieur ou l’extérieur ? Quel est l’état de votre toiture ? Faut-il revoir la stabilité de votre bâtiment ? Et la ventilation, vous y avez pensé ? Un architecte et deux entrepreneurs partageront leur expérience.

Par Nicolas Pinon (PINON Architectes), Henri Adam (Waleco) et Thierry Magermans (NIDO Concept)

16H30 à 17H30 : Domotique : quand la technologie est au service du confort

De plus en plus présente dans nos habitations, la domotique comporte de nombreux avantages et simplifie notre vie au quotidien. Cette technologie permet de contrôler, de programmer et d’automatiser tous les systèmes informatiques et de télécommunication d’un bâtiment. Mais jusqu’où peut-on aller ? Venez découvrir ce qui se cache derrière la domotique actuelle et les tendances à venir.

Par Philippe Fondu (Brainbox) et Serge Étienne (Seetech)

Dimanche 26 janvier :

11H30 à 12H30 : Conception et aménagement des espaces de vie extérieurs

Par ses connaissances en végétaux, matériaux et de la législation en vigueur, l’architecte paysagiste est le partenaire idéal pour faire fleurir vos projets à l’extérieur. Le choix du bois dans les aménagements de terrasses, bardages, claustras, caillebotis complètera parfaitement l’environnement de votre habitation mais il est essentiel de choisir les essences en fonction des utilisations.

Par Olivier Gustin et Gaetan Thierry (Gustin-Jardins) et Marcel Schutz (T.V.B.)

14H00 à 14H45 : Ecomatériaux, le label "Biosourcé" pour mieux s’y retrouver

Plus personne n’imagine construire ou rénover sans offrir un solide manteau isolant à son habitation. Dans un marché aux choix multiples, les isolants biosourcés se distinguent par leurs qualités techniques et environnementales. Venez découvrir le label "Matériaux biosourcés" qui établit objectivement la qualité environnementale des matériaux.

Par Hervé-Jacques Poskin (Cluster Eco-construction)

15H00 à 16H00 : Les avantages du bois en R.E.S. (réhabilitation, extension, surélévation) et les nouvelles formes d’habitat léger

Après avoir posé en préambule le cadre réglementaire repris dans le CoDT qui régit ces types de projets, découvrez les avantages du bois dans leur mise en œuvre. Pour une extension ou une surélévation, le système constructif ossature bois se révèle idéal, en raison de sa légèreté et de sa préfabrication. Pour augmenter vos espaces de vie, pensez au pavillon à annexer à votre habitat principal ou, pour un peu plus de rêve, à installer une Tiny House dans votre jardin.

Par Vincent Desquesnes (SPW-Territoire logement patrimoine énergie), Valérie Magnery et Morgan Massart (Chimsco Groupe), Bertrand Marot (Be-Lodge) et Boris Belpaire (BatiSomme), Aurore Leblanc (LigneBois)

16H30 à 17H30 : Projet de rénovation ou de construction : les pièges à éviter

Quelles sont les précautions à prendre avant d’entamer un projet de construction ou de rénovation ? Venez-vous informer et découvrir les informations relatives aux nouveaux règlements à respecter, les primes et les incitants fiscaux dont vous pourrez bénéficier.

Par Didier Hermans (Bati-Info)

Lundi 27 janvier : Entrée Gratuite pour les dames !!!

14H00 à 14H45 : Des couleurs et du naturel pour un intérieur qui vous ressemble

Cuisine, dressing, comble, salle de bain, salon… La décoration s’invite à tous les étages de la maison. Psychologie des couleurs, confort, lumière, élégance, choix de bois locaux et rustique, l’architecte d’intérieur donne à vos idées l’occasion d’exister.

Par Angélique Laeremans (Créatrice d’intérieur) et François Guisse (Cherbai)

15H00 à 16H00 : Quelle technique de chauffe choisir pour votre habitation ?

Dans un logement moyen, le chauffage représente 65% de la consommation globale et 55% de la facture énergétique. Mazout, gaz, bois, électrique, pompe à chaleur… Cette conférence vous aidera à poser le bon choix, en tenant compte de vos contraintes mais aussi des nouvelles technologies qui permettent d’améliorer votre confort au quotidien.

Par Lionel Aoust (Pro-Energie)

MATINÉE "PRO" :

Riche de leur expertise, de leur notoriété et de leur rayonnement parmi les professionnels, BATIMOI et la Confédération Construction Wallonne organisent la seconde édition de leur matinée "Pro", le vendredi 24 janvier.

Au programme :

9H30 : Gestion des déchets : top 10 des actes administratifs à maîtriser !

Par Jonathan Boulvain, chargé de mission déchets (projet Interreg RE C²) - CCW

10H30 : Les entreprises sous le signe du 4.0

Par Mélanie Léonard, conseillère technologie, innovation et numérique – CCW

12H00 : Renovalt, la formation en transfrontalier pour la rénovation énergétique

Par Denis De Backer, chef de projet RENOVALT

ANIMATIONS ET CONCOURS JEUNES :

Le Village des Métiers

Parcours didactique pour les écoles, le vendredi 24 et lundi 27 janvier

- Et ouvert au public le samedi 25 et dimanche 26 janvier

Mis en place avec le concours de RND (Ressources Naturelles Développement) et WorldSkills Belgium, le Village des Métiers a pour objectif d’orienter les jeunes vers les multiples opportunités qu’offrent les métiers de la construction.

Au travers d’un parcours didactique et pédagogique, les élèves de 5ème et 6ème primaire et du secondaire inférieur pourront découvrir ce qui se cache derrière la graine d’épicéa jusqu’à son utilisation finale. D’autres métiers seront présentés avec la collaboration de centres d’orientation et de formation.

Organisation : Ressources Naturelles Développement, WorldSkills Belgium et BATIMOI

Challenge Bois 2020 "Encore Belle Bois"

Vendredi 24 janvier

5ème édition de ce concours qui met en compétition des équipes de 6 participants, composées de 4 ingénieurs ou concepteurs et de 2 techniciens, dans la réalisation d’une structure en encorbellement, la plus longue possible et respectant un budget pré-établi.

Venez vivre en direct le montage des différentes structures et assister aux tests finaux pour découvrir qui sera sacrée "meilleure équipe 2020 !".

Organisation : ArGEnCo de l’Université de Liège , Ressources Naturelles Développement et BATIMOI

WorldSkills Belgium : présélections nationales

Dimanche 26 et lundi 27 janvier

Des jeunes, ambassadeurs de leur métier, tenteront de décrocher leur ticket pour les Startech’s Days, le Championnat des Métiers. Vous pourrez découvrir leur talent au travers des réalisations présentées dans les différentes disciplines en compétition à BATIMOI : installation électrique, plafonnage, peinture, maçonnerie et menuiserie. Avec peut-être, au bout de la route, une sélection dans la Belgian Team qui participera à EuroSkills Graz 2020, en Autriche, du 16 au 20 septembre 2020.

Organisation : WorldSkills Belgium

BATIMOI – Carte de visite

Le rendez-vous phare de la construction en Wallonie

180 exposants et 22.000 visiteurs attendus

Un programme de conférences orienté vers "l’habitat de demain"

Un focus sur les jeunes et les métiers de la construction : Le Challenge Bois 2020 "Encore Belle Bois" Les présélections nationales WorldSkills Belgium Le Village des Métiers, parcours didactique à l’attention des élèves de 5ème et 6ème primaire et du secondaire inférieur

Ladies Day, le lundi 27 janvier (entrée gratuite pour les dames)

Une localisation centrale au carrefour des provinces de Liège, Namur et Luxembourg

Horaires :

Vendredi 24 janvier : 13h00 - 20h00

Samedi 25 janvier : 10h00 - 19h00

Dimanche 26 janvier : 10h00 - 19h00

Lundi 27 janvier : 11h00 - 18h00

Tarifs :

Sur place : 6 €

Préventes en ligne : 3 €

Enfants de moins de 12 ans : gratuit

Ladies Day, le 27 janvier : gratuit pour les dames

Lieu :

WEX, Rue des Deux Provinces, 1 à Marche-en-Famenne

Plus d'infos sur le site internet www.batimoi.be

Marie-Françoise Martinot, chargée de communication pour "Batimoi", était l'invitée de Philippe Lorain, ce lundi matin à 6h20 et 7h20 :