BATI+ et JARDI+ à Arlon : des pros pour vos projets !

Comme chaque année en février, l’ACIA, Association Commerciale et Industrielle d’Arlon, organise BATI+, Salon de la Construction, de la Rénovation et de l’Aménagement Intérieur et JARDI+, Salon du Jardin, de la Piscine, du Spa et de l’Aménagement Extérieur.



Faire confiance aux salons de l’ACIA et à leurs exposants, c’est miser sur des entreprises ancrées localement, souvent depuis plusieurs dizaines d’années, parfois depuis des générations, qui sont à la pointe dans leurs domaines respectifs et qui seront toujours là pour assurer un bon suivi de chantier et un excellent service après-vente. BATI+ et JARDI+ sont aussi d’intarissables source d’idées, d’informations précieuses, de rêveries et de projets!



Les salons BATI+ et JARDI+ sont là pour guider les candidats bâtisseurs et ceux qui ont des projets de rénovation ou d’aménagement intérieur. Ils présentent les meilleurs professionnels de la région dans tous les secteurs qui touchent l’habitat. Un projet de construction, de rénovation ou d’aménagement ? Une envie de construire, rénover ou tout changer ? De l’idée à sa concrétisation, le chemin est parfois long. Heureusement, les exposants de BATI+ et JARDI+ sont là.



A BATI+ comme à JARDI+, l’ACIA fait la promotion du tissu économique local parce qu’il est évident que lorsque l’on se lance dans un chantier, quelle que soit sa taille et quel que soit son budget, on a besoin de partenaires fiables, qui assureront un service après-vente irréprochable et qui ont pignon sur rue à deux pas de chez soi.



Avant de visiter les salons, les visiteurs peuvent préparer leur visite sur les sites internet www.batiplusarlon.be et www.jardiplusarlon.be. La page Facebook des salons, active tout l’année, communique les actualités des exposants, des salons et de l’ACIA.



Faire une première recherche sur internet est positif et peut faire gagner du temps mais lorsque le moment de la concrétisation sera venu, lorsqu’il s’agira de signer un bon de commande, rien ne remplacera les professionnels de la région !

Infos pratiques :

Lieu : Arlon – Hall Polyvalent – Parc des Expositions

BATI+ est ouvert du jeudi 7 au dimanche 10 février 2019

JARDI+ est ouvert du jeudi 21 au dimanche 24 février 2019

Heures d’ouverture :

le jeudi : de 13h00 à 19h00

le vendredi : de 13h00 à 20h00

le samedi et le dimanche : de 10h00 à 19h00

Entrée :

5 EUR

Gratuit pour les moins de 16 ans

Gratuit le jeudi

Bon de réduction de 50% à télécharger sur le site www.batiplusarlon.be ou sur www.jardiplusarlon.be

Le billet d’entrée à BATI+ donne l’accès gratuit au salon JARDI+!

Parking gratuit

Tombola de l’ACIA : tirage toutes les heures, nombreux cadeaux!

Restaurant éphémère animé par le Traiteur Jean-Marc Gérard. Petite restauration et bar en continu.

BATI+ et JARDI+ sont des organisations de l’ACIA, Association commerciale et industrielle d’Arlon.