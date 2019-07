Barvaux City 2019 : country et western pour faire la fête du 26 au 28 juillet

Une nouvelle fois en Wallonie, le Festival Country & Western va faire vibrer BARVAUX-CITY et séduire son public les 26-27-28 juillet lors de sa 28ème édition, avec un programme plein de diversité et toujours aussi alléchant.

Tout au long des 3 jours, sous le chapiteau, de nombreux artistes country se succéderont et animeront le Festival avec des styles musicaux dans toute la diversité de la Country traditionnelle, Country rock, new Country, …

avec en premier concert en Belgique et en exclusivité : Chantal Sicard & Blue Diamond band (CANADA),

Sina Theil (Irlande - en avril 2019, meilleur acte musical de Country irlandaise) Rimrock Country band (USA-Suisse – en mai 2019, 2e place au SWISS COUNTRY MUSIC AWARDS ) Jody Kailola & band (NL – a participé à The Voice Holland).

Après le succès en 2018, le retour du Suisse Andy Martin & band (CH), …, mais aussi sur le podium: Country Wind, Cindy’S band, Lisa Clark, Lucky Jordan … Les 3 jours, présentation par Terry Jones.



Vu le succès depuis 2016, les français Marie-France & Christian de Yvelines Country Association (F) feront à nouveau leur retour en 2018, les 3 jours avec leurs WORKSHOPS

Marie-France : formations NTA (National Teacher Association) USA

Christian : 5 fois Champion du monde de danse Country - formations NTA & FFD (Fédération Française de Danse)

Accessible GRATUITEMENT pour tous. En salle (voir le site du Festival pour les jours et heures)



A l’extérieur du chapiteau, la plaine de Barvaux City est ouverte toute la journée, avec ENTREE GRATUITE les 3 jours :

- ambiance country, stands western (B - NL - Lux – F - D ),

- démo de danses Old timer, avec le club " Eagle Star Victorian Dancers " en danse " Victorienne ".

- exposition de Trucks américains avec en soirée le traditionnel SHOW de sons & lumières,

- exposition de Trikes (nouvelle attraction pour le public),

- le dimanche 11h à l’église, 5e édition de la Messe Country avec la participation du chanteur Lucky Jordan.



Venez nombreux faire la fête au 28 ème Festival " Country & Western " de BARVAUX-CITY



Dates : 26-27-28 juillet 2019

Lieu : Plaine du Juliénas à 6940 Barvaux sur Ourthe (B) - Province du Luxembourg, dans les Ardennes belges.

Prix d’entrée au chapiteau : PAF/pers.: Vend. 10 € - Sam. 12 € - Dim. 10 €. Moins de 12 ans : gratuit.

Prix pour les clubs de danse et Car: à partir de 10 membres du même club (par groupe) : voir tarif sur le Net



Heures d’ouverture du site et du chapiteau :

Vendredi de 20h à 1h00 - samedi de 14h à 1h00 - dimanche de 13h30 à 22h00. Les portes ouvrent maximum 15 minutes à l’avance. Annonce et programme à titre d’information. Sous réserve de modifications. R.O.I. affiché à l’entrée.

Place assise ou debout. Pas de réservation de table. Sous réserve d’accès au chapiteau. Animaux interdit au chapiteau.

Le site extérieur est ouvert le vendredi dès 16h00. Le samedi et dimanche dès 11h. Chien en laisse sur la plaine.

Parking sur la plaine du Juliénas pour les mobil-homes, caravanes, … uniquement pour les festivaliers du country.

Parking pour personne à mobilité réduite. WC handicapé. Sous chapiteau: espace & table pour handicapé.

Parking gratuit pour les motos. Ligne 43 Vallée de l’Ourthe, à 600 m du Festival.



Infos complémentaires : www.barvaux-city.be via www.country-western.be / RSI Barvaux: 086-211 165

Courriel: j.promotion@skynet.be (F) info@country-promotion.net (UK)

Une organisation J.Promotion asbl