Barnichèvre à Attert : une nouvelle épicerie en circuit court

Une nouvelle épicerie vient de voir le jour à Thiaumont dans la commune Attert, il s’agit de Barnichèvre, l’épicerie du Val d’Attert.

Au mois de mars dernier, suite à la suppression des marchés et manifestations auxquels participe l’entreprise "Barnichèvre" situé à Barnich (Arlon), son responsable, Sébastien Zenner, avait sollicité à l’époque l’autorisation exceptionnelle d’organiser un marché temporaire de produits de terroir à Thiaumont, village de la commune d’Attert.

Grâce à la clientèle venant des environs, mais aussi grâce au bouche-à-oreille et aux réseaux sociaux, les villages aux alentours ont suivi et ont soutenu Barnichèvre.

Après une première expérience de deux semaines, Sébastien et son équipe ont alors sollicité de nouveau les autorités courant du mois d’avril dernier et ont obtenu l’autorisation de poursuivre cette organisation jusqu’à la fin des mesures de confinement suite au COVID-19.

Depuis lors, de l’eau a coulé sous les ponts et suite à l’engouement des clients, Barnichèvre, l’épicerie du Val d’Attert s’est définitivement installée à Thiaumont.

Les produits proposés sont ceux de leur production à base de lait de chèvre, mais aussi des produits à base de lait de vache, de chèvre, de brebis, des salaisons gaumaises et ardennaises, des œufs (bios et traditionnels), des miels régionaux, des jus de fruits, des confitures, des pâtes à tartiner et des sirop de Liège, … tout en circuit court, qui est le credo de Barnichèvre depuis 2006… le tout en provenance d’exploitations situées en provinces de Luxembourg, de Namur, de Liège, du Grand-Duché de Luxembourg et, pour quelques produits, exceptionnellement des Pays-Bas.

Ouvert tous les mercredis de 15h30 à 18h30, le samedi de 16h00 à 19h00 et le dimanche de 9h30 à 11h30.

Pour plus d’information, rendez-vous sur leur page Facebook "Barnichèvre, l’épicerie du Val d’Attert" ou via le groupe "Barnichèvre"