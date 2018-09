Barnich-Sterpenich : une vidéo virale pour améliorer la sécurité des enfants et des parents...

Une vidéo originale et humoristique pour faire bouger les choses devient virale. Son but : créer une piste cyclable et piétonne entre Barnich et Sterpenich afin de sécuriser les abords de l’école communale. Son auteur, François Goergen, un Arlonais dénonce le manque d’infrastructures pour les piétons et cyclistes aux abords de l’école de Barnich-Sterpenich... François était des nôtres ce jeudi matin à 07h20 pour nous expliquer son combat…