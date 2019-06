"Barcelona Express" : Quentin et Noé de Florenville partent à l'aventure...

Quentin et Noé de Florenville partent à l'aventure dans "Barcelona Express" - Luxembourg Matin -... Quentin Debarle a 19ans, il habite le village de Lambermont, près de Florenville. Avec son ami d’enfance, Noé Guiot, ils ont décidé de partager une expérience ensemble avant de rentrer dans la vie active et ils se sont inscrits à "Barcelona express", la plus grande course d'auto-stop au monde. Nous avons appelé Quentin ce mardi matin afin qu'il nous parle de ce projet un peu fou…