Bajura : des sacs et des accessoires équitables à Bertrix...

La marque Bajura a été lancée il y a plus d'un an par deux amis, Nicolas Crombez, de Bertrix et Paul de Framond, de la région de Lyon.

La marque Bajura est spécialisée dans la création de sacs et accessoires en chanvre, réalisés de manière artisanale et écologique au Népal. Les artisans népalais peuvent ainsi vendre leurs créations ici en Europe mais à un prix équitable.

Pour démarrer la marque, Nicolas et Paul avaient besoin de fonds et ont lancé un crowdfunding l'an dernier.



Aujourd'hui, ils ont mis en place une opération de préfinancement pour un nouveau produit : des pochettes d'ordinateur.

Les précommandes pour les pochettes d'ordinateur se terminent ce 3 février. infos sur le site Bajura.co