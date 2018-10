Aubépine à Arlon: un salon bio pour notre santé et celle de la terre...

Le Salon Aubépine se déroulera au Parc des Expositions, dans le Hall Polyvalent à Arlon ce samedi 6 et ce dimanche 7 octobre.

samedi de 11 h à 19 h

dimanche de 10 h à 19 h



AUBÉPINE,

c’est d’abord un lieu de rencontre pour tous ceux et toutes celles qui s’interrogent sur l’avenir de notre société et de notre planète.

C’est un rendez-vous incontournable, à visiter en famille ou entre amis, pour découvrir les alternatives susceptibles d’améliorer notre environnement, notre bien-être et notre santé.

Aubépine, c’est un espace de rencontres et d’échanges dont l’entrée gratuite pour les étudiants



c'est un rassemblement de près de 70 exposants.

Ce Salon continue à se développer dans 6 grands domaines d'activités : l'agriculture et le jardinage bio, l'alimentation bio, l'éco-bioconstruction et l'habitat écologique, l'environnement, la santé, le tourisme équitable et solidaire

Ateliers, conférences et animations diverses – également pour les enfants - feront partie du programme.



c’est aussi un lieu de rencontre incontournable pour le monde associatif qui travaille à la protection de la planète et de tous ceux qui l’habitent en prônant une citoyenneté active.

Par ailleurs, les jardiniers conseils prodigueront comme à leur habitude de précieux conseils aux amateurs de potagers biologiques.



GIVE BOX (DONNERIE) DU JARDINIER :

Petit outillage et livres de jardinage, dépôts possibles le vendredi 5/10 toute la journée, le samedi 6/10 matin et même tout le week-end, directement au hall polyvalent (espace " donnerie ")

– les objets restant pourront être repris le dimanche 7/10 avant 19 h, sinon ils seront donnés à d’autres organismes (autre givebox, seconde main, etc…)

Contact : 0485/67.50.09 – 063/44.41.61 (Madeleine Boniver).



Mario Rossi est l’un des organisateurs du salon. Nous l’avons appellé ce jeudi matin…