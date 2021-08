Aubange : un escape game à vélo pour s’amuser autrement

La commune d’Aubange, le Syndicat d’Initiative d’Aubange et le groupe Idelux présentent le jeu à énigmes “Mission secrète à Aubange”, un escape game à vélo gratuit.



Après le succès rencontré en 2020 et les avis favorables à une reconduction, le collège communal de la Ville d’Aubange relance le jeu à énigmes intitulé “Mission secrète à Aubange “.

L’heure est à présent venue de vous lancer dans l’aventure ! Les organisateurs vous proposent un parcours amusant, à réaliser à vélo, entre amis ou en famille, pour découvrir le village d’Halanzy et ses alentours. Une expérience originale et ludique qui vous plongera dans la peau d’un véritable détective pour résoudre différentes énigmes captivantes.

Le jeu est accessible aux personnes âgées d’au moins 8 ans. Le temps estimé de l’activité est d’environ 3 heures Il vous est conseillé de prévoir de l’eau, des vêtements adaptés à la météo et de quoi écrire (feuille et stylo). Attention, il n’y a pas de sanitaires à disposition sur le parcours. Pour une meilleure expérience de jeu, il est recommandé de ne pas être plus de 6 personnes par équipe. Mais vous pouvez participer à plusieurs équipes qui s’affronteront !

L’inscription se fait ici. Une fois enregistré, vous recevrez un mail avec les explications et outils nécessaires dont une carte qu’il vous faudra imprimer ou visualiser sur votre smartphone. Vous serez alors équipés pour partir à l’aventure en toute autonomie. Vous pouvez également vous rendre au Syndicat d’Initiative d’Aubange pour obtenir directement les supports en version papier, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 (rue de Clémarais 26, 6790 Aubange).

Une fois votre mission réussie, diverses récompenses vous attendront dont un carnet de coloriages. Celui-ci pourra notamment vous donner droit à un bon d’achat à dépenser dans les commerces locaux et des entrées dans les musées de la Ville d’Aubange. Pour cela, il vous suffit d’envoyer vos plus beaux coloriages à l’adresse secretariat@aubange.be. Ils seront partagés à la fin de chaque mois sur la page Facebook de la Ville d’Aubange. La publication qui recevra le plus de “Like” sera récompensée.

Le Code de la route s’applique durant tout votre circuit. Pensez à votre sécurité (casque, éclairage, sonnette…) ! La Commune ne saura être tenue responsable en cas de vol ou de détérioration de votre vélo pendant le jeu.